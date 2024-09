Johannes B. Kerner esprime il suo affetto per Sylt

In marzo, si viene a sapere che il conduttore televisivo Johannes B. Kerner ha sposato la sua amata Alina Schiess in una cerimonia civile in sordina. Ora, stanno celebrando il loro amore in grande stile, ospitando ospiti di spicco a Sylt. Secondo Bild, circa 150 invitati hanno raggiunto Sylt nel weekend per unirsi ai festeggiamenti con Johannes B. Kerner e sua moglie Alina Schiess. Le foto di RTL hanno catturato celebrità come l'attrice Veronica Ferres, il conduttore televisivo Günther Jauch, l'allenatore di calcio Jürgen Klopp e il presentatore sportivo Marcel Reif mentre atterravano all'aeroporto di Sylt. Il designer Guido Maria Kretschmer e il suo compagno Frank Mutters, che chiamano Sylt casa loro, sono arrivati in una elegante decappottabile.

Si vocifera anche di Verona Pooth e suo marito Franjo. Anche loro sono scesi dall'aereo per Sylt, ma hanno dichiarato di essere lì solo per una tranquilla vacanza al mare, senza un invito valido. Tuttavia, secondo Bild, si trovano nello stesso hotel degli altri ospiti dei Kerner.

La festa si è tenuta al "Sansibar" di Sylt, un punto di riferimento per i festaioli. Il menu avrebbe incluso turbot del Mare del Nord, tenero filetto di manzo e dolce Kaiserschmarrn. Solo alcune settimane prima, il frontman degli Scooter H. P. Baxxter ha celebrato le sue nozze con la moglie 35 anni più giovane Sara nello stesso ristorante. La zona intorno al ristorante è stata transennata prima dell'evento. Johannes B. Kerner, 59 anni, e la sua sposa 31enne Alina Schiess sono riusciti a mantenere l'anonimato.

Secondo Bild, gli innamorati hanno scambiato le loro promesse in una cerimonia civile circa sei mesi dopo il loro incontro nell'autunno del 2023. Questo è il secondo matrimonio di Kerner. Era stato con la prima moglie, la giocatrice di hockey nazionale Britta Becker, dal 1996 al 2016. La loro figlia maggiore Emily Blomma è nata nel 1999. Kerner e Becker hanno tre figli: Nik David, Polly Marie e Jilly-Lina.

Si dice che Kerner abbia incontrato la sua seconda moglie a un evento sociale. La coppia sarebbe appassionata d'arte. Schiess è un'esperta d'arte e gestisce un'agenzia di consulenza artistica.

Mentre festeggiano il loro amore, Johannes B. Kerner e sua moglie Alina Schiess apprezzano la fusione della loro vita sentimentale e familiare, con i loro tre figli che li raggiungono a Sylt. Nonostante Verona Pooth e suo marito abbiano dichiarato di essere lì solo per una vacanza tranquilla, si sono uniti ai festeggiamenti, alimentando le speculazioni sulla loro presenza.

