- Joey Kelly e Julia Beautx sono in programma per "7 vs. Wild".

In lo show di reality TV "7 contro la natura selvaggia", l'attrice Julia Beauty e l'intrattenitore Joey Kelly sono tra i concorrenti di quest'anno. Il tecnologico Fritz Meinecke, creatore di video, ha presentato i sette concorrenti della quarta stagione su YouTube - stavolta non si unirà all'azione. Oltre a Joey Kelly e Julia Beauty, questi influencer affrontano la sfida:

Appassionato di fitness Flying UweMaestro della sopravvivenza e personalità di YouTube Joe VogelYouTuber Sandra Safiulov (selfiesandra)Veterano militare diventato YouTuber Stefan Hinkelmann (Survival Deutschland)YouTuber e gamer Lets Hugo

La trasmissione autunnale su Amazon si preannuncia "la più difficile finora", secondo l'annuncio precedente di Meinecke. Al momento, i dettagli sulla posizione e le regole sono ancora segreti.

Nelle prime due stagioni, i concorrenti venivano lasciati in mezzo alla natura selvaggia dell Svezia e del Panama, con pochi rifornimenti e senza cibo. Potevano richiedere aiuto o ritirarsi in qualsiasi momento. Per la terza stagione, i duo hanno lottato nel selvaggio canadese per 14 giorni. Joey Kelly ha partecipato, ma la sua squadra è stata eliminata presto.

Originariamente trasmesso solo su YouTube, il formato è diventato uno dei programmi in lingua tedesca più popolari su YouTube, con 5,5 milioni di visualizzazioni per episodio.

Fritz Meinecke potrebbe aver presentato gli influencer, ma sono loro a dover affrontare le sfide di questa stagione. Tra questi influencer ci sono l'appassionato di fitness Flying Uwe, il maestro della sopravvivenza e la personalità di YouTube Joe Vogel, la YouTuber Sandra Safiulov (selfiesandra), il veterano militare diventato YouTuber Stefan Hinkelmann (Survival Deutschland) e la YouTuber e gamer Lets Hugo.

Questi influencer dovranno fare affidamento sulle loro abilità e sul sostegno dei loro follower, poiché le regole e la posizione per la quarta stagione sono avvolte nel mistero.

Leggi anche: