Joel Embiid esplode in un blitz da 50 punti in una notte NBA all'insegna della brillantezza individuale

Il centro stellato ha tirato 17 su 23 dal campo e 15 su 17 dalla linea del tiro libero, aggiungendo 12 rimbalzi e due assist durante un'imperiosa esibizione davanti ai suoi tifosi di casa al Wells Fargo Center.

Quattro volte NBA All-Star, Embiid ha incredibilmente segnato meno di 30 punti solo una volta a gennaio, con 25 punti nella vittoria dei Sixers sui Boston Celtics.

Secondo i dati di ESPN Stats and Info, i suoi 27 minuti e tre secondi di frenesia sono stati il minor numero di minuti giocati in una partita da 50 punti e 10 rimbalzi dal 1954-55, all'alba dell'era dello shot-clock.

Mo Bamba ha realizzato un career-high di 32 punti per i Magic, che si trovano in fondo alla Eastern Conference con un record stagionale negativo di 8-38, ma non è riuscito a fermare Embiid e i Sixers, che sono saliti a 26-18.

"Ero un tifoso, è stato incredibile da guardare", ha detto il compagno di squadra Tyrese Maxey ai giornalisti sulla prestazione di Embiid.

"A questo punto non mi sorprendo più. Ero seduto in panchina accanto a Charlie [Brown Jr.] e Myles [Powell] e mi dicevano: 'Quell'uomo ne ha segnati 20 nel primo quarto, potrebbe segnarne 50', e io dicevo: 'Sì, probabilmente lo farà'.

"Ho visto lo sguardo nei suoi occhi, sembrava chiuso e pronto a partire fin dalla prima battuta. È il candidato MVP per un motivo".

L'allenatore dei Sixers, Doc Rivers, è stato altrettanto lusinghiero nei confronti della sua "incredibile" stella, definendo la sua prestazione "dominante sotto ogni aspetto".

Per l'uomo del momento, questo fa parte del suo obiettivo di diventare il miglior giocatore del mondo.

"Sto cercando di giocare al miglior livello possibile e questo significa essere il miglior giocatore del mondo", ha detto Embiid.

"Per vincere, devo essere quel giocatore ogni sera".

Jokić e Dončić esplodono

Se non fosse stato per la prova sovrumana di Embiid, in qualsiasi altra serata i titoli dei giornali sarebbero potuti andare a Nikola Jokić o a Luka Dončić, in una serata di brillantezza individuale in NBA.

Jokić ha messo a referto 49 punti - uno in meno del suo massimo in carriera - oltre a 14 rimbalzi e 10 assist per trascinare i Denver Nuggets (23-20) a un'emozionante vittoria all'overtime per 130-128 contro i Los Angeles Clippers (22-24).

Il serbo ha assistito Aaron Gordon per il tiro da tre vincente a 1,9 secondi dalla fine, completando la sua terza tripla-doppia consecutiva.

"A volte si vede un grande giocatore che porta la sua squadra alla vittoria", ha detto ai giornalisti l'allenatore dei Nuggets Michael Malone.

È per questo che Nikola per me è ancora una volta l'MVP, perché ti dà filo da torcere in ogni modo ed è molto divertente guardarlo".

"Quando si emoziona e si batte il petto e urla, lo adoro, mi piace vedere un Nikola Jokic impegnato ed emozionato".

Nel frattempo, Dončić ha segnato il massimo stagionale di 41 punti per trascinare i Dallas Mavericks (26-19) alla quarta vittoria consecutiva con un 102-98 sui Toronto Raptors (21-21).

Lo sloveno ha aggiunto 14 rimbalzi e sette assist, realizzando un canestro da tre punti decisivo per sigillare la nona vittoria dei Mavericks nelle ultime dieci partite, la migliore di tutte le squadre dell'NBA nello stesso periodo.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com