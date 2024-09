Joel e i Philadelphia 76ers raggiungono un accordo per un prolungamento del contratto per un valore di circa 193 milioni di dollari.

L'accordo include una clausola che, se attivata, manterrebbe il MVP NBA 2022-23 a Philadelphia fino alla fine della stagione 2028-29, garantendogli circa 300 milioni di dollari, rendendolo uno dei contratti più ricchi della storia NBA, secondo quanto riportato da ESPN e The Athletic.

Portando le sue guadagni professionali totali a 514,8 milioni di dollari, Embiid si unirebbe a LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e al compagno di squadra Paul George come membri del club NBA da 500 milioni di dollari.

In una dichiarazione, Embiid ha espresso: "Ho iniziato il mio viaggio con i Sixers e voglio trascorrere il resto della mia carriera qui. Non sapevo di essere così fortunato a essere a Philadelphia quando sono stato scelto al draft a 20 anni dal Camerun".

"Indipendentemente dagli alti e bassi, questa città e i suoi tifosi sono stati eccezionali e sono estremamente grato per il loro sostegno. Vorrei esprimere la mia gratitudine verso Josh (Harris), David (Blitzer) e tutta l'organizzazione. Philadelphia è come una casa per me e è ora di portare un campionato NBA a questa comunità".

Embiid, che ha fatto parte dei 76ers dal draft NBA 2014, quando è stato scelto al numero 3 in assoluto, ha avuto diversi intoppi nella scorsa stagione a causa di un infortunio al ginocchio.

Tuttavia, nelle partite in cui ha partecipato, il giocatore nato in Camerun ha brillato costantemente, con una media di 34,7 punti, 11,0 rimbalzi e 5,6 assist. I 76ers avevano un impressionante record di 31-8 nelle partite in cui Embiid ha giocato.

Quest'estate Embiid ha anche vinto una medaglia d'oro con la nazionale USA ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Josh Harris, socio di maggioranza dei 76ers, ha espresso la sua gioia in una dichiarazione, dicendo: "Joel si è affermato come uno dei più grandi Sixers di tutti i tempi e si trova in una posizione ideale per diventare uno dei migliori giocatori di sempre. Siamo entusiasti che questo contratto lo tenga qui e con la sua famiglia per molti anni a venire".

Nel corso della sua carriera, Embiid è stato selezionato per la squadra All-NBA cinque volte, per l'All-Star per le ultime sette stagioni e ha detenuto il titolo di miglior marcatore NBA nelle stagioni 2021-22 e 2022-23.

Mentre Embiid non ha ancora vinto un campionato NBA, potrebbe avere la sua migliore occasione per farlo la prossima stagione, giocando alongside George e il miglior migliorato NBA 2024 Tyrese Maxey.

Thomas Schlachter di CNN ha contribuito alla copertura.

L'impegno duraturo di Embiid per il basket è stato evidente quando ha dichiarato: "Continuerò a dare il massimo a questa squadra e allo sport che amo". Durante la stagione

Leggi anche: