Joe Musgrove è stato sottoposto a una sonda all'orecchio mentre i San Diego Padres passano alle NLDS dopo la decisiva vittoria per 6-0 contro i New York Mets

Nella parte bassa del sesto inning, il manager dei Mets Buck Showalter ha chiesto agli arbitri di sospendere la partita e di controllare Musgrove per verificare l'eventuale uso di sostanze appiccicose dopo aver notato che le sue orecchie erano lucide.

Ma dopo aver controllato il viso, il guanto e il cappello del lanciatore destro, non è stato trovato nulla di sospetto.

"Penso che stesse controllando se ci fosse qualche sostanza che mi aiutasse a far girare la palla. L'ho già visto in passato", ha dichiarato Musgrove ai giornalisti.

"Nel momento in cui è successo, ero già così in sintonia, tutti i miei lanci erano buoni", ha aggiunto. "Sentivo che stavo eseguendo, quindi ho quasi lasciato che mi sparasse addosso".

Musgrove ha concesso una sola battuta in sette inning durante la partita di domenica al Citi Field, mettendo a segno cinque strike. È diventato il primo lanciatore nella storia della Major League a lanciare sette inning di shutout e a concedere una sola battuta in una partita di postseason.

LEGGI: I Mariners realizzano una rimonta sensazionale per avanzare nei playoff

I Padres affronteranno i Los Angeles Dodgers in una NLDS di cinque partite, che inizierà martedì.

Interrogato sul controllo della sostanza, il manager dei Mets Showalter ha detto che "ama" Musgrove come lanciatore. Musgrove come lanciatore, ma "riceve molte informazioni nel dugout" ed è "incaricato di fare ciò che è meglio per i New York Mets".

Ha aggiunto che "tassi di rotazione e altre cose" lo hanno spinto a chiedere il controllo, dopo il quale i tifosi dei Mets hanno intonato cori di "imbroglione" contro Musgrove.

Il manager dei Padres Bob Melvin, nel frattempo, ha contestato la decisione di chiedere una verifica.

"Il problema che ho è che Joe Musgrove è un uomo di carattere", ha detto. "Mettere in discussione il suo carattere, per me, è la parte che mi crea problemi. Sono qui per dire a tutti che Joe Musgrove è un uomo integerrimo come tutti i lanciatori e i giocatori che conosco".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com