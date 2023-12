Joe Flacco aiuta i Cleveland Browns a conquistare un improbabile posto nei playoff con una vittoria oscurata dall'infortunio di Elijah Moore

Dopo la vittoria contro i Jets nel Thursday Night Football, i Browns accedono alla postseason per la prima volta dal 2020 e la terza dal 1999.

Tuttavia, la vittoria di Cleveland è stata oscurata dall'uscita anticipata del wide receiver Elijah Moore, che ha riportato uno spaventoso trauma cranico.

L'incidente si è verificato verso la fine del secondo quarto, quando Moore è stato placcato a terra dal linebacker dei Jets C.J. Mosely, con la testa che ha impattato violentemente con il terreno.

Il 23enne è rimasto a terra dopo il colpo, con la testa e le mani che sembravano contrarsi involontariamente. Il personale medico di Cleveland ha immediatamente assistito Moore, che è riuscito a raggiungere la linea di bordo campo con le proprie forze dopo un momentaneo ritardo.

Dopo essere stato valutato nella tenda medica della squadra, Moore è stato mostrato nella trasmissione di Amazon Prime mentre camminava verso lo spogliatoio della squadra. Secondo Doc Louallen, giornalista della squadra, è stato poi escluso per un trauma cranico.

La striscia positiva di Flacco

Se il raggiungimento dei playoff da parte dei Browns è una storia improbabile, allora farlo con Flacco come quarterback deve essere una storia impensabile.

Il veterano ha iniziato la stagione sul divano, ma con i problemi di infortunio che affliggevano i quarterback di Cleveland, a Flacco è stata data la possibilità di tornare nella NFL.

Da quando è tornato in campo, nessun quarterback ha lanciato più yard o più touchdown di Flacco e la sua striscia positiva è continuata giovedì.

Il 38enne ha superato la soglia delle 300 yard passate per la quarta volta consecutiva, concludendo la partita con 309 yard passate e tre touchdown.

Contro la sua ex squadra, Flacco ha dato spettacolo: è diventato il primo quarterback a lanciare per più di 300 yard contro i Jets in 34 partite.

I Browns vantano ora un record di 4-1 con Flacco come quarterback titolare.

"L'ho detto fin dall'inizio. Voglio dire, questa città è stata incredibile, i miei compagni di squadra sono stati incredibili in termini di accoglienza in questa squadra di football. È stato tutto fantastico e rende ancora più speciale il fatto di poter venire qui e giocare un buon football", ha detto Flacco ai giornalisti dopo la partita.

Un'atmosfera incredibile

La partita è stata praticamente decisa all'intervallo. I Browns si sono portati in vantaggio per 34-17 all'intervallo dopo un'imperiosa prestazione nei due quarti iniziali.

Flacco ha trovato il running back Jerome Ford per due touchdown. Il secondo di questi touchdown è nato da un'incredibile corsa di Ford dopo aver ricevuto un passaggio corto di Flacco. Anche Kareem Hunt e Moore hanno aggiunto touchdown per Cleveland, così come Ronnie Hickman dopo un intercetto.

"Un'atmosfera incredibile. Quindi, sì, riuscire a farlo di fronte al pubblico di casa, per entrare effettivamente nella fase successiva della stagione, ha sicuramente reso il tutto ancora più speciale", ha aggiunto Flacco dopo la vittoria. "Credo che si perda un po' il controllo di se stessi, ma è molto divertente".

I Browns affronteranno i Cincinnati Bengals nell'ultima partita della stagione regolare e si dirigeranno verso quella partita e verso i playoff pieni di fiducia, forti della loro forma di fine stagione.

