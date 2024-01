Joe Burrow avrà un "brusco risveglio" all'Arrowhead Stadium, dice l'ex calciatore dei Chiefs

Il secondo anno del signal caller si trova ad affrontare la sfida di guidare la sua squadra oltre i Kansas City Chiefs e verso il Super Bowl nella partita del campionato AFC di domenica, in trasferta in un Arrowhead Stadium notoriamente rumoroso.

Dopo che Burrow ha detto ai giornalisti durante la stagione regolare che gli stadi "sono molto più rumorosi" a livello universitario nella Southeastern Conference (SEC), l'ex kicker dei Chiefs Lawrence Tynes ha detto che il quarterback sta per avere un "brusco risveglio" in uno dei suoi vecchi terreni di gioco.

"Per essere onesti, Joe non ha mai giocato ad Arrowhead", ha twittato lunedì Tynes, che ha avuto due esperienze con i Chiefs prima di vincere due Super Bowl con i New York Giants.

"Detto questo, lo aspetta un brusco risveglio. Non c'è posto più rumoroso nello sport e non è in discussione".

Facendo di nuovo riferimento al rumore della SEC mercoledì, Burrow è sembrato determinato a continuare la discussione, anche se ha ammesso di aspettarsi che l'Arrowhead sarà "molto rumoroso" domenica.

"Nella SEC, ogni singola settimana, sembra che ogni stadio sia molto rumoroso, con centinaia di migliaia di persone", ha detto Burrow.

"Questo sarà simile. Ci aspettiamo che sia molto rumoroso, ne abbiamo parlato durante tutta la settimana".

"Dovremo essere bravi nella comunicazione, nella comunicazione non verbale, come ogni settimana in trasferta".

Fedeli alla parola data, mercoledì Burrow e i Bengals si sono allenati al Paul Brown Stadium con una simulazione di rumore, talmente alto che una guardia di sicurezza si è scusata per il volume così alto all'esterno del campo.

Silenzio radiofonico

Durante la drammatica vittoria dei Bengals nel divisional round contro i Tennessee Titans, testa di serie numero 1, la scorsa settimana, il rumore era l'ultima delle preoccupazioni di Burrow, ma la sua mancanza.

Dopo che la radio del suo casco ha perso il contatto con le cuffie degli allenatori, compreso il play-caller e head coach Zac Taylor, Burrow è stato lasciato a chiamare i propri schemi per un periodo della partita.

Nonostante sia stato sackato nove volte - record nei playoff NFL - da una difesa dei Titans scatenata, Burrow ha lottato e ha lanciato per 348 yard, vincendo 19-16.

"Non mi ero mai trovato in quella posizione prima d'ora", ha detto Burrow, che ha abbandonato la comunicazione.

"È stato emozionante per me. Zac scherza sempre: 'Ehi, non far finta che le cuffie si spengano, così puoi chiamare le tue giocate'".

"Ma sabato le cuffie si sono spente e ho dovuto chiamare tre o quattro schemi da solo. E tutti hanno funzionato, quindi è stato divertente".

Dopo 33 anni di assenza di vittorie nei playoff, i Bengals sono ora a una sola vittoria dal trionfo nel Super Bowl, con i San Francisco 49ers o i Los Angeles Rams che li attendono al SoFi Stadium in California il 13 febbraio.

Per riuscirci, Burrow dovrà avere la meglio sul quarterback avversario Patrick Mahomes, che ha stupito nell'epica vittoria dei Chiefs sui Buffalo Bills per 42-36 ai tempi supplementari.

Coniato come il "Tristo Mietitore" dal capo allenatore Andy Reid, la superstar ha passato per 378 yard e tre touchdown, oltre a 69 yard e un punto con le corse.

Dopo la vittoria sui Titans, Burrow ha promesso che i Bengals sono "qui per fare un po' di rumore": domenica si vedrà se sarà abbastanza forte.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com