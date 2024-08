- Joe Biden si sforza di superare le sfide

**Joe Biden stringe la figlia Ashley in un abbraccio intenso dopo il suo discorso, mantenendo la stretta per diversi momenti. Successivamente, il Presidente degli Stati Uniti si asciuga una lacrima con un fazzoletto e si dirige verso il podio. Al podio, l'81enne appoggia la mano sul cuore mentre migliaia di delegati alla Convenzione Nazionale Democratica di Chicago applaudono. Gridano, "Grazie, Joe," e poi, "Amiamo Joe."

Nonostante questa scena, è stato proprio questo partito a spingere per la rinuncia di Biden alla sua campagna a causa di preoccupazioni sull'età e sulla salute mentale. Prominenti democratici che hanno fatto pressione per l'uscita di Biden ora applaudono il suo passo indietro per fare spazio alla prossima generazione in un gesto di grandezza. Questo distorce la verità. Biden ha resistito alla pressione del partito per un lungo periodo. La tensione intorno alla sua partenza non è stata altro che indecorosa.

Alla loro convention di Chicago, concentrandosi sulla nuova candidata presidenziale Kamala Harris, il partito cerca di distogliere l'attenzione da questo. Tuttavia, per i mesi successivi, Biden si troverà in una posizione insolita e ingrata - sia nella campagna che nella Casa Bianca.

Il suo (limitato) ruolo nella campagna

Dopo il suo potente discorso alla convention, Biden si prende una lunga pausa e viaggia da Chicago a California. Per il resto della settimana non ci sono apparizioni pubbliche da parte sua. L'assenza prolungata di Biden durante la convention invia un chiaro messaggio. Dal suo ritiro dalla corsa in luglio, Biden è apparso con Harris solo in un comizio elettorale. In realtà, ha mantenuto un profilo basso.

Sembra che la strategia dei democratici sia quella di minimizzare le apparizioni pubbliche di Biden per evitare ulteriori gaffes imbarazzanti che potrebbero influire negativamente sulla campagna di Harris. A Chicago, Biden scherza dicendo che sarà il miglior volontario della campagna che Harris e il suo compagno di corsa Tim Walz abbiano mai visto. Tuttavia, un ruolo significativo nella sua campagna per Biden non è imminente.

Per Harris, il loro passato condiviso in ufficio pone alcune sfide in aree come l'immigrazione. Inoltre, sta navigando il suo nuovo ruolo come numero uno, avendo trascorso anni nell'ombra di Biden. Di conseguenza, è probabile che mantenga una certa distanza dal suo presidente durante la campagna. Dopo le settimane turbolente che hanno portato all'uscita di Biden, i democratici cercano anche di mostrare unità. Questo è ciò che rappresenta l'apparizione di Biden a Chicago, mentre elogia Harris come forte, esperta e di indiscutibile carattere e integrità.

Il suo ruolo come Presidente

Biden rimane presidente fino a gennaio, ma ora viene considerato un "papero zoppo" - uno che raggiunge la fine del suo mandato e perde di conseguenza molto potere e influenza. "Ho cinque mesi rimanenti nella mia presidenza," dice Biden a Chicago. "Ho molte cose da fare." E lui è determinato a completarle tutte.

Tuttavia, non è così semplice. L'attenzione ora si sposta su Harris e la campagna. I democratici in Congresso si concentrano principalmente sul mantenere i loro seggi nelle elezioni. I partner internazionali sono più inclini a considerare i loro rapporti con un futuro governo degli Stati Uniti piuttosto che intraprendere grandi iniziative con il presidente uscente.

Ciò si applica non solo a Harris, ma anche al candidato presidenziale repubblicano Donald Trump, che ha già ricevuto visite da diversi leader internazionali.

Biden potrebbe ancora tentare di plasmare il suo lascito politico nei mesi rimanenti. È riuscito a entrare alla Casa Bianca al suo terzo tentativo - come il presidente degli Stati Uniti più anziano della storia.

