"Joan Chelimo, una corridora di lunga distanza, esprime il suo perplessità, chiedendo: 'Dov'è l'umanità?' dopo la morte di Rebecca Cheptegei".

Il duo ha iniziato a chiacchierare dopo aver terminato la maratona femminile a Parigi lo scorso mese, Chelimo rappresentava la Romania e Cheptegei rappresentava l'Uganda.

"Abbiamo avuto queste conversazioni dopo la gara, ed era semplicemente così gentile," dice Chelimo a CNN Sport. "Si poteva vedere che era una persona che lavorava sodo.

"E per essere completamente onesti, non riuscivo a rilevare alcun segno di fatica - non si poteva capire dalla sua espressione che stava attraversando qualcosa. E questo mi rende incredibilmente triste."

Settimane dopo la maratona olimpica, Cheptegei è morta all'età di 33 anni, a causa di ustioni causate dal suo ragazzo, Dickson Ndiema, durante un attacco a casa sua in Kenya.

La polizia della contea di Trans Nzoia ha riferito che Cheptegei è stata cosparsa di benzina da Ndiema, che ha fatto irruzione in casa sua con un bidone di benzina e l'ha data alle fiamme dopo una discussione sulla terra. Ndiema è morto a causa delle ustioni riportate durante l'attacco.

"Non so dove sia finita l'umanità," dice Chelimo. "Penso che debba essere fatto di più. Dobbiamo unire le forze non solo come donne, ma anche come uomini. Tutti nella società e nella comunità devono unirsi e vedere come possiamo porre fine a tutto questo."

"Sono stata molto triste. Non riuscivo a dormire alcune notti. È stato terribile," aggiunge.

Dopo la tragedia, Chelimo è andata a casa di Cheptegei per vedere il luogo dell'attacco e scoprire i dettagli orribili dai figli di Cheptegei, che hanno 11 e 9 anni.

Chelimo è stata informata su come Cheptegei abbia provato a spegnere le fiamme che la avvolgevano strofinandosi contro un albero e rotolandosi sull'erba, disperata per fare qualsiasi cosa per fermare il bruciore.

"Si poteva vedere dall'erba bruciata che c'erano alcuni punti in cui non era rimasta erba," dice.

"È stato in quel momento che ho detto a me stessa: 'Voglio lavorare per la giustizia. Non voglio che accada di nuovo.'"

Chelimo è un membro del consiglio per le Ali di Tirop, un'organizzazione formata da atleti dopo l'omicidio nel 2021 della maratoneta keniota Agnes Tirop, il cui marito, Ibrahim Rotich, è stato accusato del suo omicidio. Rotich ha dichiarato di non essere colpevole, secondo Reuters, e il caso è ancora in corso.

Le Ali di Tirop mirano a combattere la violenza di genere in Africa e in tutto il mondo. Tra i suoi obiettivi ci sono l'empowerment delle donne e delle ragazze a rischio di violenza, l'espansione dei servizi disponibili per le sopravvissute, l'intensificazione degli sforzi per trasformare gli impegni politici in realtà e l'ingaggio degli uomini e dei ragazzi negli sforzi preventivi.

L'organizzazione organizza anche eventi di raccolta fondi - tra cui maratone e mezze maratone - per promuovere la consapevolezza sulla violenza di genere e celebrare la vita delle vittime. Il giorno prima del funerale di Cheptegei nell'est dell'Uganda, le Ali di Tirop hanno organizzato una passeggiata contro il femminicidio nella città keniota di Eldoret.

Ci sono state molte sfide lungo il percorso per coloro che sono coinvolti nelle Ali di Tirop, in particolare all'inizio.

"La prima volta che abbiamo iniziato le Ali di Tirop, abbiamo incontrato molte difficoltà," dice Chelimo. "Non eravamo accettati dalla comunità perché ci vedevano come 'quelle sono solo ragazze contro i matrimoni, vogliono separare le persone.'" Ma quando hanno iniziato a coinvolgere gli uomini nelle loro attività, sono stati accettati.

Secondo i dati del governo del 2022, più di un quarto degli uomini e un terzo delle donne tra i 15 e i 49 anni hanno subito violenza fisica in Kenya, "commessa da un marito/moglie, un partner intimo o da chiunque altro." La survey mostra anche che "lo stato civile è legato alle esperienze di violenza tra le donne... le donne che sono mai state sposate sono molto più probabili aver subito violenza da quando avevano 15 anni rispetto a quelle che non lo sono mai state (41% contro 20%)."

Secondo Chelimo, il problema della violenza contro le donne in Kenya nasce da idee arcaiche sui ruoli di genere, e le atlete internazionali vengono spesso prese di mira a causa del loro successo finanziario.

"Queste donne vanno contro i tradizionali ruoli di genere in cui la donna era solo in cucina e si prendeva cura dei bambini," dice, aggiungendo: "Le atlete donne ora hanno viaggiato e conoscono i loro diritti e vogliono uscire e parlare. Stanno diventando sempre più indipendenti, finanziariamente indipendenti e quando vogliono divorziare, possono farlo."

Mesi dopo la morte di Tirop all'età di 25 anni, un'altra atleta keniota di 28 anni, Damaris Mutua, è stata trovata strangolata in una casa con un cuscino sulla faccia. Mutua aveva ottenuto il terzo posto in una mezza maratona in Angola quel mese.

Avendo rappresentato l'Uganda alle gare internazionali per diversi anni, Cheptegei stava partecipando alle Olimpiadi per la prima volta a Parigi, classificandosi al 44° posto nella maratona.

Sua madre, Agnes, l'ha ricordata come una "bambina buona," mentre suo padre, Joseph, ha incolpato il governo e la polizia del Kenya per non aver impedito la morte della figlia, dicendo che la famiglia aveva precedentemente denunciato Ndiema per reati di violenza domestica.

Né la polizia del Kenya né la Direzione delle indagini criminali del Kenya hanno risposto alla richiesta di commento di CNN.

"Ha parlato," dice Chelimo, "ha detto alle persone intorno a lei, ha denunciato alla polizia. Non è stato fatto nulla. Quindi, la richiesta della famiglia era 'Vogliamo solo giustizia; vogliamo solo un maggiore impegno da parte del governo.'"

Quando parla, Chelimo lo fa con un cuore pesante. Si lamenta del dolore causato ai figli di Cheptegei - "le cicatrici che sono rimaste" - e vuole sistemi di protezione migliori per proteggere le future generazioni di donne.

"Non sto solo dietro ai soldi, sto dicendo. Sto correndo per ogni donna là fuori che guarda a me, che attraversa le proprie battaglie.

È esattamente quello che ho pensato: 'Devo badare ai miei simili.'

CNN's Nimi Princewill e Faith Karimi hanno contribuito alla storia."

