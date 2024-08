Jimmy Kimmel spiega perché non ospiterà i prossimi Oscar

Durante una conversazione con il governatore della California Gavin Newsom, l'ex giocatore della NFL Marshawn Lynch e l'agente della NFL Doug Hendrickson nel loro podcast "Politickin'", Kimmel ha ammesso che è difficile bilanciare la conduzione dei premi Oscar e del suo show serale.

"È difficile e richiede molto lavoro e il mio show ne risente un po', a essere onesti," ha spiegato, riferendosi a "Jimmy Kimmel Live".

"Quando mi concentro sugli Oscar, sono meno concentrato sul mio show," ha continuato Kimmel. "E ho deciso di non voler affrontare tutto questo quest'anno. Era troppo impegnativo l'anno scorso."

Kimmel ha condotto la 90ª, 91ª, 96ª e 97ª edizione dei premi Oscar.

"Si finisce per rimandare tutto dopo gli Oscar, e poi devi fare tutto quello che hai promesso di fare dopo gli Oscar," ha detto Kimmel a proposito dell'evento.

"Non sono bravo a bilanciarmi. Non è uno dei miei punti di forza," ha detto. "Mi butto a capofitto in qualcosa come gli Oscar. Ci penso al mattino e alla sera, e quando ho idee voglio lavorare su di esse, e poi il mio show serale sembra un fastidio."

Kimmel ha detto che i suoi autori del late-night show lavorano anche con lui agli Oscar e "li distrae".

"È divertente farlo, e si sta bene quando va bene, ma, per me, era troppo da fare tre anni di fila," ha detto.

La 97ª edizione dei premi Oscar si terrà il 2 marzo 2025 e non è ancora stato annunciato un conduttore. Si dice che il comico John Mulaney abbia rifiutato l'incarico.

Kimmel ha riflettuto sul fatto che il lavoro è impegnativo "e molte delle persone che pensi 'Quella persona sarebbe fantastica'... sanno che sarebbero fantastiche. Semplicemente non vogliono farlo."

"Dicono che è un lavoro ingrato," ha detto Kimmel della conduzione della serata più importante di Hollywood. "Non lo descriverei necessariamente così, perché quando va bene, non lo è, ma è un posto difficile in cui trovarsi."

I nominati per gli Oscar saranno annunciati il 17 gennaio 2025.

"Kimmel ha menzionato che gestire il suo show serale e gli Oscar contemporaneamente può influire negativamente sulla qualità dell'intrattenimento del suo talk show."

"Despite its challenges, Kimmel enjoys hosting the Oscars for the sense of accomplishment and satisfaction it brings to him as an entertainer."

Leggi anche: