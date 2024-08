Jimmy Kimmel annuncia la sua pausa agli Oscar

La faida degli Oscar tra Jimmy Kimmel e Donald Trump a marzo ha dato una spinta agli ascolti della cerimonia dei premi cinematografici. Tuttavia, il conduttore non guiderà la notte degli Oscar l'anno prossimo. Ora spiega perché.

Il conduttore statunitense Jimmy Kimmel vuole prendersi una pausa dall'ospitare gli Oscar perché la preparazione è troppo impegnativa. "L'anno scorso è stato troppo", ha detto l'intrattenitore che ha condotto la glamour galà cinematografica per gli ultimi due anni, nel podcast "Politickin".

"Quando si tratta di qualcosa come gli Oscar, sono completamente dentro. Ci penso giorno e notte", ha detto. Il suo show "Jimmy Kimmel Live!" improvvisamente sembra un "ostacolo". "Alla fine, spingi tutto fino dopo la cerimonia degli Oscar e poi devi recuperare in seguito". Ha semplicemente deciso, "Non voglio occuparmene quest'anno".

Lo scorso mese è stato annunciato che Kimmel, insieme all'attore e comico statunitense John Mulaney, aveva declinato l'offerta di condurre i prossimi Oscar. Chi condurrà la 97ª gala degli Oscar a marzo 2025 a Los Angeles è ancora sconosciuto.

Kimmel ha condotto gli Oscar in totale quattro volte: nel 2017 e nel 2018, e di nuovo nel 2023 e nel 2024. La sua apparizione nel 2024 ha registrato gli ascolti più alti del programma in quattro anni, con 19,5 milioni di spettatori, secondo "People". La sua disputa con Donald Trump è rimasta particolarmente memorabile.

La disputa con Trump agli Oscar del 2024

Trump stava evidentemente guardando la cerimonia dei premi a casa e ha insultato il conduttore Kimmel sul suo network online, Truth Social, durante la diretta. Tuttavia, il conduttore degli Oscar non si è tirato indietro. Con l'applauso fragoroso del pubblico al Dolby Theatre, ha letto il post di Trump e ha risposto con una battuta spiritosa.

"Io ho appena ricevuto una recensione", ha iniziato Kimmel, tenendo in mano un smartphone sul palco degli Oscar. Ha quindi citato il post offensivo di Trump: "C'è mai stato un conduttore peggiore degli Oscar di Jimmy Kimmel? Il suo monologo di apertura era quello di una persona media che cerca troppo di essere qualcosa che non è e mai sarà".

Kimmel ha poi ringraziato scherzosamente l'ex presidente degli Stati Uniti per aver guardato e ha chiesto in inglese, "Non è passato il tuo tempo in prigione?", che si traduce liberamente in: "Non dovresti essere in prigione ora?".

Jimmy Kimmel ha menzionato la sua memorabile disputa con Donald Trump durante gli Oscar, che ha contribuito all'aumento degli ascolti della cerimonia quell'anno. Nonostante abbia declinato l'offerta di condurre gli Oscar nel 2025, Kimmel ha espresso che il suo scambio con Trump è rimasto un momento saliente nei suoi numerosi conduttori del prestigioso evento cinematografico.

Leggi anche: