Jimmy Butler sfodera una prestazione storica: gli Heat vincono gara 1 contro i Celtics

"L'MVP Jimmy ha fatto il suo dovere. Ci ha messo alle strette", ha detto la guardia degli Heat Tyler Herro dopo la partita.

Nonostante la perdita di due titolari, Marcus Smart e Al Horford, avvenuta poche ore prima del fischio d'inizio, i Celtics hanno dato il via a gara 1 con un parziale di 7-0. Nel primo tempo, Boston ha condotto fino a 13 punti e ha chiuso l'intervallo in vantaggio per 62-54, grazie a un'ottima prestazione di Jimmy.

Nel primo tempo, Boston ha condotto fino a 13 punti e ha chiuso l'intervallo in vantaggio per 62-54, con l'attaccante Jayson Tatum che ha raggiunto il suo massimo storico nei playoff con 21 punti.

Poi, la partita si è capovolta dopo l'intervallo.

A un minuto dall'inizio del terzo quarto, con gli Heat in svantaggio di un punto rispetto ai Celtics, il tentativo di Gabe Vincent da tre punti è rimbalzato sul bordo del campo. Butler prende il rimbalzo offensivo e realizza un layup, portando Miami in vantaggio per la seconda volta nella partita.

Nel solo terzo quarto, Butler ha superato l'intera squadra dei Celtics per 17-14, mentre Boston ha concesso otto turnover e ha tirato 2 su 15 dal campo - la sua peggiore percentuale di tiro in un quarto nelle ultime quattro stagioni.

"Ho continuato a giocare a pallacanestro nel modo giusto: tirare la palla quando sono libero, attaccare, colpire l'uomo libero", ha detto Butler ai giornalisti dopo la partita. "Onestamente, è stato un lavoro di squadra".

Anche se i Celtics si sono ripresi nel quarto quarto - superando gli Heat in 12 minuti e riportandosi a nove punti di distanza a 7:35 dalla fine - il danno era già stato fatto.

"Erano sotto all'intervallo e sono venuti fuori e hanno giocato duro nel terzo quarto", ha detto Tatum ai giornalisti dopo la partita.

"È colpa mia, ho commesso sei errori. Devo prendermi cura della palla in modo migliore, soprattutto in quelle situazioni in cui loro vanno in vantaggio".

Tatum ha realizzato 29 punti, otto rimbalzi e sei assist per i Celtics, mentre Jaylen Brown ha raggiunto una doppia-doppia con 24 punti e 10 rimbalzi.

Anche Vincent, che sostituisce il sei volte NBA All-Star Kyle Lowry come playmaker, è stato protagonista per gli Heat con 17 punti.

È la terza volta che Celtics e Heat si affrontano nelle finali della Eastern Conference, con Miami che ha vinto in entrambe le precedenti occasioni.

Gara 2 della serie best-of-seven è in programma giovedì a Miami.

Fonte: edition.cnn.com