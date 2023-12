Jimin dei BTS pubblica il suo album di debutto da solista

L'album è stato anticipato da un singolo intitolato "Set Me Free, Pt.2". L'album contiene sei canzoni molto dance, tra cui "Like Crazy", "Face-Off" e altre.

RM, compagno di band della K-pop star, è autore di tre canzoni.

Jimin è apparso al "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" giovedì sera per promuovere l'album e apparirà nuovamente allo show venerdì per eseguire "Like Crazy".

Jimin ha anche presentato il video musicale ufficiale di "Like Crazy", che ha scritto insieme a diversi altri artisti.

A partire da venerdì mattina, il video ha avuto più di quattro milioni di visualizzazioni da quando è stato pubblicato su YouTube.

I BTS sono uno dei più grandi gruppi K-pop del mondo e molti dei suoi membri hanno realizzato progetti da solisti, tra cui "Jack in the Box" di J-Hope, "Indigo" di RM e "The Astronaut" di Jin.

Fonte: edition.cnn.com