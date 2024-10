Jimi Blue Bullfighter esprime preoccupazioni dopo una copertura mediatica sfavorevole

Tempi difficili per Jimi Blue Ochsenknecht: nel podcast "Leben reicht" con Aaron Breyer, si apre per la prima volta sulle notizie controversie degli ultimi anni, inclusi gli accuse di minacce di morte.

L'attore e musicista Jimi Blue Ochsenknecht ha attraversato un periodo difficile di recente. Nel podcast, rompe il silenzio per la prima volta sulle testate scandalistiche. Ochsenknecht ha giustificato il suo precedente silenzio dicendo che non sentiva il bisogno di condividere ciò che stava accadendo, "perché sapevo cosa era vero e cosa non lo era". Il 32enne ha reso chiaro nel podcast che non c'è motivo di cercare di convincere le persone che si rifiutano di credere alla verità.

C'è stata una disputa pubblica tra Ochsenknecht e la sua ex-partner Yeliz Koc, una star della realtà, negli ultimi anni. Hanno una figlia di nome Snow, ora di due anni. Koc, 30, ha ripetutamente affermato che Ochsenknecht non si preoccupava molto della loro figlia.

C'è stato anche un allontanamento tra Ochsenknecht e sua madre, Natascha, e sua sorella, Cheyenne Ochsenknecht. Alcune di queste tensioni sono finite sui titoli di cronaca. Una delle ragioni dello screzio era la relazione di Ochsenknecht con la pilota di corse Laura-Marie Geissler, che lo ha portato a prendere le distanze dalla sua famiglia. Ochsenknecht, 32, non è apparso nell'ultima stagione del docu-reality "Diese Ochsenknechts".

Paura di controllare il telefono

Ochsenknecht ha ammesso nel podcast che aprirsi è stato un processo difficile. "Mi sedevo sul divano con i capelli unti, senza nemmeno riuscire a piangere", ha detto. A volte non aveva nemmeno il coraggio di prendere il telefono "nel caso vedessi qualcos'altro". Ochsenknecht ha ammesso di aver vissuto nella paura, "non uscivo". Aveva "ansia sociale grave" e ancora ne soffre un po', secondo Ochsenknecht.

Intende esprimere questo nella sua musica. Ecco perché le sue ultime canzoni sono più emotive.

Ochsenknecht ha anche rivelato di essere in terapia. Trovare qualcuno di cui potersi fidare e con cui parlare di tutto è stato utile, ha detto del suo terapeuta. Incoraggia gli ascoltatori a non reprimere o nascondere i loro sentimenti.

Successivamente, il figlio di Natascha e Uwe Ochsenknecht, che è diventato famoso grazie alla serie di film "Die Wilden Kerle", tornerà con un nuovo progetto televisivo. Apparirà nello speciale di Halloween del formato RTL "Die Verräter - Vertraue Niemandem!", in uscita il 10 ottobre.

