Jim Redmond, che aiutò il figlio Derek a raggiungere il traguardo delle Olimpiadi del 1992, è morto all'età di 81 anni

"È con grande tristezza che scrivo questo post per condividere la notizia che il mio eroe, il mio migliore amico, mio padre, è morto", ha scritto Derek martedì su Instagram.

"Ci sono così tante cose che potrei dire su quest'uomo, ma era davvero uno dei miei eroi nella vita, chiunque mi conosca o mi abbia sentito presentare saprà quanto mi ha ispirato nella mia vita, quanto eravamo vicini e cosa ha significato per me. Dire che ci mancherà molto è un vero e proprio eufemismo".

Prima di infortunarsi in semifinale, Derek era stato una delle maggiori speranze di medaglia del Team Great Britain in Spagna.

Si era qualificato come il più veloce nel primo turno e aveva vinto il suo quarto di finale, continuando la forma che aveva mostrato l'anno precedente come parte della squadra della staffetta 4x400m che aveva vinto la medaglia d'oro ai campionati mondiali.

Ma, al passaggio dei 250 metri della semifinale, Derek si strappò il tendine del ginocchio: la sua seconda delusione olimpica consecutiva, dopo l'infortunio all'Achille di quattro anni prima.

Mentre i suoi avversari tagliavano il traguardo, Derek si è sollevato da terra e ha iniziato a zoppicare verso il traguardo da solo, finché suo padre non è emerso dagli spalti, scacciando le attenzioni degli steward, per aiutarlo.

Le immagini e i filmati di Jim che consola il figlio mentre taglia il traguardo accompagnato da una standing ovation sono diventati iconici e utilizzati come emblema dello "spirito olimpico".

Un video condiviso dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) nel 2016 ha accumulato 110 milioni di visualizzazioni in un solo anno, secondo il sito ufficiale di Derek, mentre l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha usato il momento in un discorso come esempio di "quando lo spirito umano ha trionfato su una ferita che avrebbe dovuto essere impossibile da superare".

I tributi sono arrivati da tutto il mondo dello sport per Jim, che in seguito ha portato la fiaccola ai Giochi di Londra del 2012.

"I nostri pensieri sono rivolti a Derek Redmond e alla sua famiglia in seguito alla morte di suo padre Jim. Insieme, ci hanno regalato uno dei momenti più ispirati della storia olimpica", ha dichiarato il CIO.

"Ricordo chiaramente questo momento", ha dichiarato il quattro volte medaglia d'oro olimpica Michael Johnson, che faceva parte della staffetta 4x400m degli Stati Uniti vittoriosa a Barcellona. "L'amore e il sostegno che il padre di Derek aveva per il figlio sono stati mostrati al mondo intero in quel momento difficile. Condoglianze a Derek e alla sua famiglia".

Fonte: edition.cnn.com