- Jim Gottfridsson, di Flensburg-Handewitt, lascerà il club alla fine della stagione.

La stella del handball Jim Gottfridsson lascerà l'SG Flensburg-Handewitt nel 2024/25, come annunciato in un comunicato stampa del club. Hanno dichiarato che Gottfridsson brama un nuovo emozionante progetto. Come rivelato sul suo Instagram, il giocatore svedese si unirà alla potenza ungherese Pick Szeged l'estate successiva.

"Io volevo annunciare la mia decisione in anticipo per poter godere appieno della mia ultima stagione con Flensburg", ha condiviso Gottfridsson, che ha indossato la maglia del club dal 2013. L'allenatore di Flensburg, Nicolej Krickau, ha commentato: "Jim è una leggenda di Flensburg e ha avuto una carriera fantastica qui. Siamo felici di trascorrere insieme un'ultima stagione". La nuova stagione per i tedeschi del nord inizierà il 6 settembre alle 20:00 (ora locale), con una partita casalinga contro l'HC Erlangen.

La decisione di Gottfridsson di lasciare l'SG Flensburg-Handewitt porrà fine al suo periodo di nove anni nel club di handball. Dopo la sua partenza, la famosa stella del handball svedese continuerà la sua carriera con Pick Szeged.

