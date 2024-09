JetBlue introduce le prime aree di relax aeroportuali

La prima area di sosta JetBlue dell'aeroporto è prevista per il 2025 alla fine del Terminal 5 dell'aeroporto internazionale JFK di New York, seguita da un'altra al Terminal C dell'aeroporto internazionale Logan di Boston poco dopo. Questo passo fa parte della strategia di JetBlue di soddisfare la crescente domanda di servizi di alto livello, una campagna che hanno battezzato JetForward, adottando un approccio "vieni amato, fai profitti".

In una dichiarazione, il presidente di JetBlue, Marty St. George, ha espresso l'entusiasmo, affermando: "I clienti hanno richiesto una lounge JetBlue per anni e non vediamo l'ora di condividere la nostra visione a New York e Boston". Le lounge sono diventate cruciali per il numero crescente di clienti che cercano esperienze premium e le lounge di JetBlue arricchiranno il valore del loro programma di loyalty TrueBlue mentre ampliano la loro gamma di carte di credito JetBlue.

La lounge di JFK di JetBlue si estenderà su una superficie totale di 8.000 piedi quadrati, mentre quella di Boston sarà leggermente più grande con 11.000 piedi quadrati. Entrambe offriranno cibo e bevande gratuiti, Wi-Fi gratuito e diverse postazioni di lavoro e aree comuni.

L'accesso a queste lounge sarà principalmente riservato ai titolari di carte di credito premium e ai clienti più fedeli dell'aerolinea, al fine di evitare l'affollamento che alcune lounge dell'aerolinea hanno recentemente sperimentato.

I seguenti passeggeri godranno dell'accesso gratuito:

• I titolari della prossima carta di credito premium JetBlue• I membri TrueBlue Mosaic 4• I clienti Mint transatlantici

L'accesso gratuito per un ospite sarà esteso ai membri TrueBlue Mosaic 4 e ai titolari della nuova carta di credito premium JetBlue, se disponibile.

Se lo spazio lo consente, i passeggeri aggiuntivi idonei avranno l'opzione di acquistare passaggi giornalieri e passaggi per gli ospiti. I pass annuali saranno inoltre in vendita per tutti i clienti.

Le notizie sull'espansione di JetBlue hanno circolato, con menzioni di nuove lounge di lusso al Terminal 5 dell'aeroporto JFK e al Terminal C dell'aeroporto Logan di Boston. I viaggiatori che apprezzano le esperienze premium saranno entusiasti di sapere che queste lounge offriranno cibo, bevande e postazioni di lavoro gratuiti.

