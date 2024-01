Jessica Pegula supera la n. 1 del mondo Iga Świątek in semifinale di United Cup

La 28enne americana ha perso tutti e quattro i suoi incontri contro Świątek nella scorsa stagione, ma venerdì si è imposta in soli 71 minuti per ottenere la sua seconda vittoria in carriera contro il polacco - l'ultima era arrivata a San Diego nel 2019 - e guadagnare il primo punto di Team USA contro la Polonia.

Frances Tiafoe ha poi superato Kacper Żuk per 6-3 6-3 per dare agli Stati Uniti un vantaggio di 2-0, dando a Taylor Fritz la possibilità di chiudere l'incontro con la vittoria su Hubert Hurkacz sabato.

"Le condizioni sono totalmente diverse da quelle in cui ho giocato con lei", ha dichiarato la numero 3 del mondo Pegula alla WTA. "Ovviamente forse ho avuto un po' di vantaggio, ieri sono volati via.

"Sicuramente sono le condizioni più veloci in cui ho giocato con lei. Ogni altro posto in cui ho giocato è stato piuttosto lento.

"Credo che questo mi abbia favorito molto, e sono riuscita a sfruttarlo a mio vantaggio e a giocare un match davvero super pulito. Credo di essere stata in grado di eseguire il mio piano di gioco probabilmente meglio delle altre volte".

Pegula, grande tifosa dei Bills, ha dichiarato alla WTA che stava guardando la partita tra i Cincinnati Bengals e i Bills durante il match di Tiafoe contro il tedesco Oscar Otte, quando Damar Hamlin ha avuto un collasso.

Hamlin ha avuto un arresto cardiaco ed è caduto sulla schiena pochi istanti dopo aver placcato il ricevitore dei Bengals Tee Higgins durante la partita NFL di lunedì.

I medici hanno dichiarato che la safety dei Bills ha avuto un "sostanziale miglioramento" in ospedale dopo l'arresto cardiaco e ora è sveglio e muove mani e piedi.

Hamlin è in grado di comunicare scuotendo la testa, annuendo o scrivendo brevi appunti, ha dichiarato il dottor Timothy Pritts, che fa parte del team medico del giocatore. Al risveglio, ha detto Pritts, la mente di Hamlin era ancora concentrata sulla partita, mentre scarabocchiava la sua prima domanda su una cartellina: "Abbiamo vinto?".

Pegula ha definito l'incidente "terribile".

"Non ci sono parole", ha detto ai giornalisti, secondo quanto riportato da Reuters, all'inizio della settimana. "Sono contento che abbiano fermato la partita. Mi fa pensare che ci sono molte cose più importanti dello sport e dei giochi. È stato piuttosto spaventoso".

In seguito ha twittato: "In momenti come questo ci viene ricordata la prospettiva. È solo un gioco e alla fine non ha importanza dopo quello che è successo stasera. Le mie preghiere vanno a Damar e alla sua famiglia. Questa squadra è una famiglia, il calcio è una famiglia, lo sport ci unisce come una famiglia".

Fonte: edition.cnn.com