Jerry Jones, proprietario dei Cowboys, crede che il grande ricevitore CeeDee Lamb raggiungerà un accordo contrattuale con la squadra, nonostante la sua attuale assenza a causa di un'arresto.

Il ricevitore esterno di punta della NFL, soprannominato Lamb, è stato assente dagli allenamenti della preseason dei Cowboys a causa della sua richiesta di un nuovo contratto a lungo termine. Nonostante le incertezze sul suo futuro a Dallas e le speculazioni che circolano, il proprietario dei Cowboys, Jerry Jones, rimane fiducioso che un accordo verrà raggiunto tra le due parti.

In un'intervista con i media di martedì, riportata sul sito ufficiale dei Cowboys, Jones ha espresso la sua fiducia, dicendo: "Sono convinto che troveremo un punto d'incontro". Ha poi aggiunto: "Non parlerò a nome suo, ma la nostra offerta suggerisce che lo vogliamo nella nostra squadra".

Lamb ha concluso una stagione strepitosa con i Cowboys guadagnandosi un posto nella prima squadra All-Pro. Ha infranto numerosi record della franchigia, registrando il maggior numero di ricezioni e yard ricevute in una singola stagione. La sua prestazione stellare ha portato a 135 ricezioni, 1.749 yard e 12 touchdown.

Nel corso della sua carriera quadriennale nella NFL, Lamb ha totalizzato un'impressionante linea di statistiche con 395 ricezioni, 5.145 yard ricevute e 32 touchdown su ricezione.

Da inizio stagione, Lamb è stato assente mentre si svolgono le trattative per un nuovo contratto. Attualmente, secondo i termini del suo contratto attuale, dovrebbe guadagnare 17,99 milioni di dollari nel 2024, grazie alla sua opzione per il quinto anno. Tuttavia, alla fine della stagione, diventerà un agente libero, secondo il sito ufficiale della NFL.

Secondo ESPN, i Cowboys hanno proposto un contratto che renderebbe Lamb il secondo ricevitore più pagato della lega, subito dopo Justin Jefferson e il suo contratto da 35 milioni di dollari a stagione con i Minnesota Vikings.

Prima di partecipare agli allenamenti volontari e al minicampo obbligatorio durante l'estate, Lamb non si è presentato a entrambi gli eventi. La sua assenza è stata notata anche al campo di allenamento. Nonostante la sua assenza, Lamb non è stato presente in nessuna delle partite di preseason dei Cowboys.

Con l'avvicinarsi dell'inizio della stagione NFL 2024, con i Cowboys in programma per affrontare i Cleveland Browns l'8 settembre, la partecipazione di Lamb alle prime partite è ora in bilico.

Tuttavia, un compagno di squadra di Lamb, noto per le sue prestazioni stellari, ha espresso la sua fiducia nella disponibilità di Lamb per la partita di apertura.

"CeeDee è parte di questa famiglia, che gli piaccia o no", ha dichiarato in precedenza il linebacker dei Cowboys Micah Parsons ad agosto. "Sa di non andarsene. La parte commerciale si occuperà del suo business - non c'è dubbio al riguardo.

"Nel week 1, CeeDee indosserà gli scarpini per i Dallas Cowboys".

Leggi anche: