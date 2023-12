Jeremy Renner ha rischiato di morire lo scorso Capodanno. Da allora si è buttato a capofitto nella vita

Il giorno di Capodanno del 2023, l'attore di "Avengers" è stato schiacciato vicino alla sua casa in Nevada mentre cercava di impedire che il suo trattore per la rimozione della neve scivolasse e colpisse il nipote adulto.

L'incidente ha rotto diverse ossa a Renner, tra cui otto costole rotte in 14 punti, un'orbita oculare, un ginocchio, un polmone collassato e il fegato perforato da una costola.

Renner è stato letteralmente vicino alla morte, poiché il suo medico ha detto che lo spazzaneve è arrivato a pochi millimetri dal colpire un organo vitale o un nervo principale.

Da quel momento traumatico, Renner sembra aver sfruttato al meglio la sua seconda possibilità.

Di recente ha confermato l'uscita di un nuovo album. All'inizio del mese ha condiviso sul suo Instagram quella che sembrava essere la copertina di un album intitolato "Wait" e nella didascalia lo ha definito un "Nuovo diario musicale - storia di vita, morte, recupero, tutte le cose imparate lungo il cammino".

Quando ha annunciato il progetto, a ottobre, ha dichiarato su Instagram che "è stato doloroso, profondamente curativo e in definitiva catartico per me crearlo. Spero di avere il coraggio di condividerlo con tutti voi".

L'album uscirà il 1° gennaio, nel giorno del primo anniversario del suo incidente quasi mortale.

È solo l'ultimo modo in cui la star di "Hawkeye" ha celebrato la sua guarigione, una guarigione che ha condiviso volentieri con i suoi milioni di follower.

A novembre ha postato un video del suo allenamento, scrivendo: "Oggi è il giorno dei 10 mesi di recupero".

Il filmato mostrava l'attore mentre saltava giù da una collina e correva di nuovo verso l'alto, segnando un progresso sostanziale rispetto a quando, all'inizio dell'anno, aveva dovuto reimparare a camminare.

In un altro post di novembre, Renner ha scritto di aver "esplorato OGNI tipo di terapia dal 14 gennaio... tutti i giorni, innumerevoli ore di fisioterapia, iniezioni di peptidi, flebo e spinte, cellule staminali ed esosomi, terapia a luce rossa/IR, camera iperbarica a 2.0 atmosfere, immersione a freddo, e l'elenco continua e continua....".

"MA LA MIA PIÙ GRANDE TERAPIA È STATA LA MENTE E LA VOLONTA' DI ESSERE QUI E DI INSISTERE PER RECUPERARE ED ESSERE MIGLIORE.... Essere eccezionale... Sento che è mio dovere farlo", ha scritto. "Non per sprecare la mia vita che è stata risparmiata, ma per restituire alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti voi che mi avete permesso di resistere. Vi ringrazio tutti".

Non che Renner abbia smesso completamente di lavorare.

Oltre a promuovere la sua Vodka Sweet Grass, quest'anno Renner ha anche pubblicizzato la sua serie Disney+ "Rennervations", girata prima del suo incidente.

Venerdì scorso, la sua compagna Emma Laird, interprete di "Mayor of Kingstown", ha segnalato che potrebbe tornare a lavorare a quella serie.

Ha postato una foto di loro due insieme sulle sue storie di Instagram scrivendo "Sta succedendo. Ritorno con il mio uomo preferito la prossima settimana".

La CNN ha contattato la Paramount+, la società dietro "Kingstown", per un commento.

Come se non bastasse, Renner sarà presente a New York la sera di Capodanno per contribuire a far risuonare il 2024 nel programma della CNN "New Year's Eve Live with Anderson Cooper and Andy Cohen".

Grazie a tutti questi progetti e agli straordinari progressi compiuti nell'ultimo anno, l'attore e musicista trascorrerà sicuramente il Capodanno 2024 davvero grato per i progressi compiuti.

Fonte: edition.cnn.com