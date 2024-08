- Jenoptik aumenta le vendite e i profitti

Gigante dell'ottica Jenoptik ha registrato un aumento dei profitti nel secondo trimestre grazie alla maggiore domanda in Europa, superando le aspettative degli analisti. "La domanda è migliorata nel secondo trimestre dopo un inizio d'anno lento", ha dichiarato il CEO Stefan Traeger in una dichiarazione. L'azienda si aspetta una forte domanda nel secondo semestre grazie alla sua solida posizione nei mercati principali e a una base di clienti robusta. Jenoptik conferma gli obiettivi per l'intero anno.

Nel trimestre terminato a giugno, l'EBITDA (Utile prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento) di Jenoptik è aumentato del 3,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo €56,9 milioni, come annunciato a Jena. L'utile netto è stato di €24,8 milioni, rispetto ai €20,9 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Il fatturato di Jenoptik è cresciuto del 5,1%, raggiungendo €284,7 milioni.

Entro il 2024, la direzione di Jenoptik, guidata dal CEO Stefan Traeger, si aspetta una crescita trainata da una forte attività con l'industria dei semiconduttori. Con l'ordine attuale, il fatturato è previsto aumentare di una cifra intermedia a una sola cifra. Si prevede che circa il 19,5-20% di questo sarà margine EBITDA, inclusa un'aspettativa di 0,5 punti percentuali di impatto dal trasferimento al nuovo sito di semiconduttori a Dresda. Lo scorso anno, il margine era del 19,7%.

Il "trimestre" che ha registrato un significativo miglioramento dei profitti di Jenoptik è il secondo trimestre, come indicato dall'aumento dell'EBITDA e dell'utile netto. In futuro, l'azienda si aspetta una continua forte performance nel "trimestre" grazie alla sua solida posizione nei mercati principali e a una base di clienti resistente.

Leggi anche: