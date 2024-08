- Jennifer Lopez, l'individuo che ci ha inculcato la fede che le gioiose conclusioni possono manifestarsi anche dopo il divorzio.

C'è stato un gran chiacchiericcio in giro per un po'. In particolare, ha attirato l'attenzione la grande festa per il 50º compleanno di Jennifer Lopez - con l'eccezione del marito, Ben Affleck. La sua assenza durante quell'evento di luglio è stata vista come la prova definitiva che il loro matrimonio era agli sgoccioli. Ora, è confermato. Si sta riportando che la cantante americana ha presentato istanza di divorzio in un tribunale di Los Angeles, il 26 aprile come data di separazione, secondo "Variety" e "TMZ.com".

Oh cielo - un'altra delusione per J.Lo? Soprattutto considerando che lei e Ben Affleck, affettuosamente noti come "Bennifer", si sono riuniti dopo quasi due decenni di separazione. Ricordi: la coppia adorata dai tabloid era fidanzata all'inizio del millennio, con Lopez che dedicava il suo album del 2002 "This is me... then" al suo amore per Affleck ("È l'unica ispirazione dietro ogni lyrics", aveva detto allora in un'intervista).

La loro storia d'amore ha preso una svolta inaspettata, entrambi sposati altrove e divorziati di nuovo, prima di decidere di riaccendere la loro relazione nel 2021. Questa volta, avrebbe dovuto essere per sempre, con il matrimonio nel 2022 e Lopez che assumeva ufficialmente il cognome di Affleck.

La loro storia d'amore simboleggiava la speranza oltre i 30 anni

Una seconda possibilità d'amore che rappresentava più della vita glamour di una celebrità, dove un altro divorzio non avrebbe avuto un grande impatto finanziario. "Bennifer" 2.0 incarnava la speranza oltre i 30 anni, la certezza che l'amore vale la pena di essere creduto, la fiducia che la vita offre più seconde possibilità di quanto si possa temere nei momenti bui. Anche l'idea che una donna di grande successo e un uomo medio (o chi può ricordare un film di Ben Affleck a colpo d'occhio? Esatto.) possono avere una relazione armoniosa. E ora, sembra che fosse solo un'illusione? Quanta altra sofferenza J.Lo deve affrontare nella sua musica?

Lopez è nell'industria dello spettacolo da tre decenni, prima come ballerina, poi come attrice e infine come cantante. Il suo tema: l'amore, sempre. Ha cantato su come l'amore non costa nulla ("Love don't cost a thing"); su come l'amore può crollare così facilmente ("Qué Hiciste"); sulle lotte quotidiane nelle relazioni a lungo termine ("Ain't Your Mama"); e sulla gioia di trovarsi di nuovo dopo molte notti insonni ("To Be Yours").

L'obiettivo di vita di Jennifer Lopez: "Innamorata. Voglio essere innamorata."

Nella musica di Jennifer Lopez, il messaggio è chiaro: l'amore è la cosa più importante nella vita. All'inizio del suo film musicale "This is me...now", uscito all'inizio del 2024, narra fuori campo: "Mia madre mi ha raccontato questa storia un migliaio di volte. Quando ero giovane e mi chiedevano cosa volevo diventare da grande, la mia risposta era sempre: innamorata. Voglio essere innamorata."

Innamorata, fidanzata, sposata, divorziata e di nuovo al punto di partenza. Nonostante la sua passione per i gesti grandiosi, Jennifer Lopez non è romanticamente incline (anche se i magazine americani diagnosticano la sua "dipendenza d'amore"). Sudore, lacrime, lavoro duro - questi sono anche temi che attraversano la sua opera artistica. Jennifer Lopez ha sempre voluto presentarsi come una donna che deve lottare per i suoi grandi sogni, a cui nulla viene regalato facilmente.

La sua disciplina come ballerina ha sempre rappresentato la dedizione che porta in ogni aspetto della sua vita - questi muscoli non si sviluppano con qualche sessione di yoga post-lavoro. Lopez ha lanciato la sua carriera dal Bronx, ha avuto successi e flop, ha recitato ruoli buoni e imbarazzanti. Ora, è principalmente: ancora qui, produce nuove canzoni, celebra la vita, anche quando non è tutto rose e fiori. Nel documentario dietro le quinte del suo film musicale, dice: "Non devo farlo, ma lo faccio perché lo voglio."

Il suo spirito combattivo, la sua determinazione, sia nella sua carriera che nella sua vita personale, la sua incrollabile fiducia che tutto andrà bene se continuerà a provarci con abbastanza forza, rende Jennifer Lopez relazionabile. maybe più della sua famosa lyrics del 2002, che ci ricorda che nonostante il suo successo, è ancora "Jenny from the block". E i fan sentono ancora di più il suo dolore quando Jennifer Lopez deve cancellare il suo tanto atteso tour estivo per il compleanno a causa di "ragioni personali".

La storia di "Bennifer", la coppia che finalmente si è trovata dopo numerosi colpi di scena, era troppo bella per essere vera? maybe. La vita non è un film romantico con un lieto fine e basta. Dopo i titoli di coda, c'è dell'altro, e sembra che anche per Jennifer Lopez contenga più sfumature della vita di quanto abbia cantato nel suo album che celebra il revival di Bennifer - in canzoni come "Dear Ben, Part II", "Mad in Love" o "This Time Around".

Senza confondere l'arte con se stessa, diamo un'altra occhiata al film musicale di J.Lo. Racconta la storia di Lopez che guarisce il suo cuore, rappresentato come una macchina che batte, tenendolo in vita - e imparando infine ad amare se stessa: "Ho dovuto guarire il mio cuore, ma amo chi sono ultimamente", dice in "This is me...now". È determinata a non perdersi di nuovo in una relazione. Questo la rende un amante ancora più ispiratore di qualsiasi matrimonio potrebbe essere.

