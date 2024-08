- Jennifer Lopez inizia il processo di divorzio contro Ben Affleck.

La superstar di Hollywood Jennifer Lopez, 55 anni, ha avviato le procedure per il divorzio dall'attore Ben Affleck dopo due anni di matrimonio. Secondo fonti come "Variety" e "TMZ.com", Lopez ha presentato la richiesta di divorzio martedì (ora locale) in un tribunale di Los Angeles, indicando il 26 aprile come data di separazione effettiva.

La coppia si è sposata in una lussuosa cerimonia in una tenuta della Georgia, negli Stati Uniti, il 20 agosto 2022. Sono diventati ufficialmente marito e moglie nella città del gioco di Las Vegas, Nevada, a luglio dello stesso anno, in una piccola cappella.

La loro storia d'amore risale a oltre vent'anni fa, ma la loro relazione non ha superato la prova del tempo. La loro "Bennifer" romance è svanita dopo 18 mesi, con la loro prima proposta di matrimonio che si è conclusa a gennaio 2004.

Prima di sposare Affleck, Lopez era stata sposata tre volte e ha dei gemelli con il cantante Marc Anthony. Affleck era sposato con l'attrice Jennifer Garner dal 2005 al 2018 e ha tre figli con lei.

Despite the emotional reunion and multiple wedding ceremonies, Jennifer Lopez and Ben Affleck's union is now heading towards divorce and separation, as confirmed by court filings. This marks another significant change in their relationship timeline, which has been marked by both union and separation in the past.

Leggi anche: