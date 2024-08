Jennifer Lopez inizia il processo di divorzio contro Ben Affleck.

Sembra un romanzo d'amore hollywoodiano, ma anche i matrimoni a Hollywood possono fallire a causa di sfide della vita reale. Al momento, Jennifer Lopez sta chiedendo il divorzio da Ben Affleck. Secondo fonti come "Variety" e "TMZ.com", la documentazione del divorzio è stata presentata martedì in un tribunale di Los Angeles e la data di separazione indicata è il 26 aprile.

Il momento della richiesta di divorzio non è casuale. Sono passati esattamente due anni dal loro matrimonio in una cerimonia sontuosa in Georgia il 20 agosto 2022. La loro unione era stata ufficializzata alcune settimane prima in una cerimonia privata a Las Vegas.

Per Lopez, era il suo quarto matrimonio, mentre per Affleck era il secondo. All'inizio, sembrava la fine di una storia d'amore da favola: oltre vent'anni fa, la 55enne Lopez e il tre anni più giovane Affleck erano stati una coppia, ma non era durata. La loro relazione, soprannominata "Bennifer", era finita a gennaio 2004 dopo un fidanzamento di 18 mesi.

Dopo la rottura, Lopez si è risposata con il cantante Marc Anthony solo sei mesi dopo. Il loro matrimonio ha prodotto dei gemelli e è durato sette anni. Dopo una serie di relazioni fallite, ha ripreso la relazione con Affleck nel 2021. All'epoca, lui era divorziato dall'attrice Jennifer Garner da tre anni e aveva tre figli con lei.

La possibilità che questa seconda occasione non durasse per sempre era evidente da tempo. Le loro apparizioni pubbliche insieme sono diventate sempre più rare e, quando apparivano insieme, l'atmosfera sembrava tesa. Addirittura, Lopez ha posticipato il suo tour nordamericano lo scorso giugno. Aveva bisogno di tempo per stare con la sua famiglia e i suoi figli, come dichiarato all'epoca.

I tentativi di salvare il matrimonio non hanno dato i loro frutti - nei mesi successivi, Lopez e Affleck dovranno affrontare la divisione dei loro beni condivisi. Secondo "TMZ", la coppia non ha firmato un accordo prematrimoniale.

