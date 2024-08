- Jennifer Lopez inizia il procedimento di divorzio.

Sembra che la "saga d'amore" di "Bennifer" sia nuovamente macchiata di dolore. Nonostante il loro secondo tentativo di matrimonio, la cantante Jennifer Lopez (55) e l'attore Ben Affleck (52) non sono riusciti a mantenere una unione duratura. Secondo fonti multiple, Lopez ha presentato istanza di divorzio da Affleck dopo due anni di matrimonio, come confermato da "Variety" e "TMZ.com". Ha depositato la richiesta in un tribunale di Los Angeles lo scorso martedì (ora locale), indicando il 26 aprile come data di separazione.

Lopez ha scelto di segnare un importante traguardo nella loro relazione come punto di svolta. Esattamente due anni prima, il 20 agosto 2022, hanno celebrato un lussuoso matrimonio nella tenuta di Affleck in Georgia. Lopez ha condiviso scorci del suo giorno speciale sui social media, mostrando un matrimonio sfarzoso con un velo bianco, abiti firmati e uno spettacolo pirotecnico.

In precedenza, a luglio, si sono sposati ufficialmente in una semplice cappella situata nella città del gioco d'azzardo, Las Vegas, Nevada. Lopez ha condiviso aneddoti e foto del loro matrimonio improvvisato sui social media, dichiarandosi Jennifer Lynn Affleck.

La loro storia d'amore è sbocciata negli anni '90, ma si è spenta presto. La loro relazione "Bennifer" è durata solo 18 mesi prima che il loro fidanzamento finisse a gennaio 2004. Coincidenza vuole che abbiano recitato insieme in non uno, ma due film - "Gigli" e "Jersey Girl" - che hanno ricevuto un'accoglienza deludente al botteghino. Erano costantemente sotto il fuoco dei riflettori e delle critiche dei tabloid.

Prima della sua relazione con Affleck, Lopez si è sposata due volte - con il cameriere Ojani Noa dal 1997 al 1998 e con il ballerino Cris Judd dal 2001 al 2003. Lo scioglimento della relazione "Bennifer" l'ha portata a sposare il cantante Marc Anthony nel 2004, un'unione che è durata un decennio. Insieme, hanno avuto i gemelli Emme e Max. Nel frattempo, Affleck era sposato con l'attrice Jennifer Garner dal 2005 al 2018, da cui ha avuto tre figli.

Lopez ha annunciato il suo secondo fidanzamento con Affleck ad aprile 2022, descrivendo la proposta come "non sfarzosa, ma la cosa più commovente che potessi mai immaginare" nella sua newsletter "On the JLo". La sua risposta è stata un entusiastico "sì".

Dopo il loro matrimonio segreto a Las Vegas, sembrava che le cose andassero lisce. Lopez ha pubblicato il suo nono album in studio "This Is Me... Now" a febbraio 2023, un album di 13 canzoni per lo più dedicate al suo affetto per Affleck. Ha anche presentato un film intitolato "This Is Me... Now: A Love Story", un ritratto della sua vita e carriera.

Tuttavia, di recente sono comparsi titoli negativi. A fine maggio, Lopez ha posticipato il suo previsto tour estivo negli Stati Uniti, sostenendo la necessità di "prendere del tempo libero per trascorrerlo con i suoi figli, la famiglia e gli amici stretti" come indicato nella sua newsletter. Lopez è partita per un tour promozionale solista per il suo film "Atlas" e ha festeggiato il suo 55° compleanno a East Hampton senza Affleck. Contestualmente, Affleck è stato impegnato nelle riprese in California e la loro villa di Beverly Hills è in vendita, con voci che suggeriscono che Affleck abbia acquistato una propria residenza, secondo "People" magazine a luglio.

La separazione imminente solleva ulteriori domande. Erano vincolati da un accordo prematrimoniale? Come si divideranno la loro fortuna multimilionaria? Fortunatamente, non ci sono speculazioni su una possibile battaglia per la custodia, poiché non hanno figli insieme.

La separazione di Lopez e Affleck segna la fine del loro secondo matrimonio, portando un inatteso cambiamento nella loro storia d'amore. Nonostante l'accordo prematrimoniale, la divisione dei loro significativi beni diventa un argomento di interesse.

