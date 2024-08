Jennifer Lopez ha avviato un procedimento di separazione contro Ben Affleck con la richiesta di divorzio.

Lopez ha presentato istanza di separazione nel loro matrimonio di due anni a Los Angeles martedì, in linea con il loro anniversario di matrimonio a Riceboro, in Georgia, dal 2022, dopo la loro fuga d'amore a Sin City, Las Vegas un mese prima.

La separazione segue alle voci di aver vissuto separati, Lopez ha annullato la sua serie di concerti estivi per dedicare del tempo alla famiglia, e hanno venduto la loro residenza a Beverly Hills.

CNN ha contattato i rappresentanti di Lopez e Affleck per un commento.

Il divorzio rappresenta un altro capitolo nella saga d'amore dei VIP, che è stata sotto gli occhi del pubblico per anni.

Il legame tra Lopez e Affleck risale al loro incontro sul set del film "Gigli" nel 2002, dove hanno interpretato dei criminali. La loro amicizia nella vita reale si è evoluta in una relazione, ma entrambi si sono sposati con altri e hanno iniziato delle famiglie.

Tuttavia, la coppia "Bennifer" ha celebrato il ritorno di fiamma nel 2021.

Anche la coppia sembrava felice.

" sai, una delle cose che apprezzo veramente in ogni aspetto della mia vita ora è che è successo in un modo che rispecchia questo", ha rivelato Affleck a The Wall Street Journal nel dicembre 2021. "La mia vita ora rappresenta non solo la persona che aspiro a essere, ma la persona che credo di essere - non perfetta, ma qualcuno che lavora sodo e si preoccupa di essere onesto, autentico e responsabile. È difficile capire chi ne guadagna di più senza entrare nei dettagli gossip."

La coppia era destinata a sposarsi a novembre 2002, con Affleck che chiedeva la mano di Lopez con un anello di fidanzamento personalizzato da 6.1 carati di Harry Winston, che ha anche recitato come interesse amoroso di Lopez nel video della sua canzone del 2002 "Jenny from the Block", con una trama che ruota intorno alla loro relazione alimentata dai media.

Tuttavia, hanno posticipato il loro matrimonio nel settembre 2003, attribuendolo all'attenzione dei media intorno alle loro nozze.

Prima di riunirsi a luglio 2021, Lopez ha messo fine alla sua relazione con il giocatore di baseball Alex Rodriguez.

"Mi sento incredibilmente fortunata e radiosa, e orgogliosa di essere con lui", ha condiviso Lopez con People magazine riguardo alla reunion con Affleck, settimane prima della sua seconda proposta nel aprile 2022. "È una storia d'amore affascinante che abbiamo avuto una seconda possibilità."

Nel 2024, Lopez ha debuttato con "The Greatest Love Story Never Told", un documentario che racconta il suo album autoprodotto "This Is Me... Now" e il suo viaggio di una vita verso l'amore per se stessa.

Nel film, Affleck attribuisce l'apprendimento del compromesso con Lopez riguardo alla sua volontà di esporre le loro vite private al pubblico.

Questa storia è ancora in corso e verrà aggiornata.

Despite the divorce, Lopez and Affleck remained involved in various entertainment projects together, such as their collaboration on the movie "Shotgun Wedding."

During their time apart, Lopez continued her career in music and acting, releasing new albums and appearing in films, providing her fans with ongoing entertainment.

