Jennifer Lopez esprime il desiderio di dissociarsi dall'etichetta Affleck.

Jennifer Lopez ha espresso il suo pensiero due anni fa, dichiarando di apprezzare la tradizione e il romanticismo nell'assumere il cognome di Ben Affleck dopo il loro matrimonio. Tuttavia, l'amore è svanito e una richiesta di divorzio è stata presentata. Ora sembra che non desideri più mantenere il suo cognome.

Con riferimento ai documenti giudiziari ottenuti dal sito di celebrità statunitense "Page Six", l'identità pubblica di Jenny from the Block rimane Jennifer Lopez, ma legalmente, è stata Jennifer Lynn Affleck dal loro matrimonio del 2022. Questo cambiamento di nome segna un ribaltamento della sua posizione precedente. In un'intervista a Vogue, ha difeso la loro unione, affermando "Ne sono orgogliosa, non credo che sia un problema".

Ha anche riconosciuto l'idea convenzionale del marito che porta il suo nome, ma l'ha respinta, definendola "una mossa di potere" di cui non aveva bisogno. "Ho la mia vita e il mio destino nelle mie mani", ha detto, esprimendo la sua fiducia in sé stessa come donna e persona.

"Sono solo una romantica"

Ha riconosciuto che altri potrebbero avere opinioni diverse, ma per lei, la tradizione e il romanticismo ancora rimanevano. "Per me, ancora ha tradizione e romanticismo", ha detto, difendendo la sua decisione come quella di una ragazza comune che apprezza il romanticismo.

