Jennifer Lopez e Ben Affleck mostrano la loro prole

Per un po' di tempo, Jennifer Lopez e Ben Affleck non erano stati visti insieme in pubblico. Tuttavia, dopo che i documenti del divorzio erano stati presentati, queste star di Hollywood sono state avvistate mentre facevano una passeggiata a Los Angeles con i loro figli. La stampa americana sta attualmente discutendo la possibilità di un ricongiungimento romantico tra i due.

Secondo la rivista "People", gli ex-amanti sono stati immortalati con una foto al Beverly Hills Hotel di Los Angeles lo scorso sabato. Si ritiene che questa sia la prima volta che vengono visti in pubblico con i loro figli dopo che Lopez ha presentato la richiesta di divorzio da Affleck alla fine di agosto.

Le foto pubblicate da testate come il "Daily Mail" mostrano Affleck e Lopez fuori dall'hotel e poi che entrano insieme. Affleck indossava jeans blu, una camicia blu e occhiali da sole scuri, mentre Lopez indossava una canotta a maniche lunghe nera, jeans scuri e occhiali da sole chiari.

La coppia è stata inoltre vista insieme in una macchina nera, con Affleck al volante e Lopez sul sedile del passeggero. Questa uscita in famiglia ha acceso le speculazioni su un possibile ricongiungimento romantico per la coppia nella stampa americana.

I dettagli del divorzio

Affleck e Lopez erano una coppia nei primi anni 2000, ma hanno deciso di rinunciare al loro fidanzamento all'epoca. Dopo aver attraversato due matrimoni ciascuno, si sono riuniti e sposati nell'estate del 2022. Affleck era precedentemente sposato con la sua co-protagonista Jennifer Garner nel 2005, da cui ha avuto tre figli: Violet di 18 anni, Seraphina di 15 anni e Samuel di 12 anni. D'altra parte, Lopez ha sposato il suo nuovo partner Marc Anthony nel 2004 e ha dato alla luce i suoi gemelli di 16 anni, Max ed Emme.

La stampa americana ha riferito che Lopez ha presentato la richiesta di divorzio da Affleck ad agosto, indicando la data di separazione come il 26 aprile 2024. C'erano voci di problemi nella relazione tra i due prima di questo, poiché non erano stati visti insieme in pubblico dal marzo e Affleck si era trasferito fuori dalla loro casa condivisa prima di metterla in vendita.

