Jennifer Lopez e' a Los Angeles a trovare Ben Affleck.

Si persistono i pettegolezzi su Jennifer Lopez e Ben Affleck, con sempre più indizi che suggeriscono il riaccendersi del loro amore. Si dice ora che la coppia ancora sposata abbia avuto un incontro. Si sta verificando una riconciliazione o è una conversazione di definitiva separazione?

Dopo aver apparentemente trascorso settimane senza vedersi, Jennifer Lopez e il suo ancora marito Ben Affleck avrebbero avuto un incontro nel fine settimana. Secondo People magazine, lei lo ha visitato nella sua casa in affitto a Brentwood, un quartiere di Los Angeles, dove lui si trovava. In precedenza, lo aveva accompagnato al figlio maggiore Samuel in un centro commerciale.

Tuttavia, il motivo della sua visita non sarebbe stato il partner, di cui si dice sia prossima al divorzio, ma i suoi figli avuti con la ex moglie Jennifer Garner. "Solo perché non è con Ben non significa che i suoi figli non siano importanti per lei", ha detto una fonte alla rivista. Affleck ha anche una figlia di 18 anni, Violet, e un figlio più giovane di tre anni, Seraphina.

La fonte ha aggiunto: "Lei è sempre stata lì per loro. Lo scorso anno ha trascorso mesi alla ricerca della casa perfetta per la loro famiglia allargata. Ora che è tornata a Los Angeles, vuole trascorrere del tempo con loro prima che la scuola ricominci e Violet vada al college."

Il divorzio quasi finalizzato

Il compleanno di Ben Affleck si avvicina - compirà 52 anni il prossimo giovedì. Era notoriamente assente al recente compleanno della sua ancora moglie in luglio. Si dice che la loro villa in comune sia in vendita e che i documenti per il divorzio siano stati preparati ma non ancora presentati.

Le speculazioni sulla presunta crisi coniugale di Bennifer circolano da mesi. La coppia è stata insieme dal 2002 al 2004 ma si è separata. Si sono riuniti nel 2021 e si sono sposati lo scorso estate. Lopez ha portato i suoi gemelli di 16 anni Emme e Max, avuti da un precedente matrimonio con Marc Anthony, nella relazione ripresa.

