Jennifer Lopez dice che lei e Ben Affleck sono affetti da "PTSD" a causa dei riflettori puntati sulla loro prima relazione

La cantante ha spiegato in un'intervista a Variety perché ha deciso di documentare la loro relazione nel suo nuovo album e nel film che lo accompagna, "This Is Me ... Now". Now".

"Come artisti, dobbiamo seguire il nostro cuore e questa sono io che seguo il mio cuore e faccio qualcosa che forse tutti non pensavano fosse l'idea migliore, ma io dovevo farlo", ha detto la Lopez.

Ha aggiunto: "Entrambi abbiamo la sindrome da stress post-traumatico", a proposito della frenesia mediatica che i due hanno causato all'inizio e quando hanno annullato il loro primo fidanzamento nel 2004.

La loro relazione si è riaccesa nell'aprile del 2021 e si sono sposati nel 2022.

Lopez ha detto: "Ma ora siamo più vecchi. Siamo più saggi. Sappiamo anche cosa è importante, cosa è veramente importante nella vita, e non è tanto quello che pensano gli altri. Si tratta di essere fedeli a chi si è".

"This Is Me ... Now" è il seguito dell'album della Lopez del 2002 "This Is Me ... Then". Sia l'album che il film usciranno il 16 febbraio 2024.

Si tratta del primo album in studio della Lopez dopo dieci anni.

Fonte: edition.cnn.com