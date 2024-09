Jennifer Lange, vincitrice trionfale di "The Bachelorette", accoglie la maternità.

"Guarda cosa abbiamo fatto, il nostro miracolo in miniatura!" è ciò che Jennifer Lange scrive felice su Instagram. Condivide due immagini che la ritraggono insieme al marito mentre stringono il loro neonato per la prima volta, pochi minuti dopo il parto a casa il 2 settembre. Lange, la fortunata che ha ricevuto l'ultima rosa da Andrej Mangold nel 2019, è stata in una relazione felice con il musicista Darius Zander dal 2021. La coppia innamorata ha suggellato il loro amore poco prima della nascita, con Lange già in attesa del loro piccolo tesoro.

Piccolo Anton ha ufficialmente rejoint la loro famiglia. Lange annuncia nel post che il loro figlio è entrato nel mondo. "Non riusciamo a contenere la nostra gioia!" esclama, descrivendo le loro emozioni attuali.

Auguri da tutto il mondo

Non appena Jennifer Lange ha condiviso la meravigliosa notizia su Instagram, il pulsante "Mi piace" ha iniziato a ricevere una pressione celeste. In soli trenta minuti, più di 15.000 follower di Lange hanno cliccato "Mi piace". La sezione dei commenti si è riempita rapidamente di congratulazioni. La star della TV reality Denise Merten ha scritto: "Benvenuto nel mondo, piccolo Anton!" L'influencer Sarah Harrison, attualmente immersa nella maternità per la terza volta a Dubai, ha fatto gli auguri: "Congratulazioni!"

La relazione tra Jennifer Lange e Andrej Mangold de "The Bachelor" è finita nel 2020, dopo la loro partecipazione a RTL's "Sommerhaus der Stars". Lo show ha visto numerosi litigi tra la coppia e gli altri concorrenti, che non li ha messi in una buona luce. Poco dopo la finale, la "Squadra d'oro", come si chiamavano scherzosamente, è stata colpita dalla famosa "maledizione del Sommerhaus" e ha deciso di separarsi.

Instagram continua ad essere un luogo di celebrazione per Jennifer Lange, che riceve oltre 15.000 "Mi piace" sul suo post che annuncia la nascita del figlio. Il suo post su "il nostro miracolo in miniatura" raccoglie anche numerosi auguri di cuore dai follower, tra cui Denise Merten e Sarah Harrison.

Instagram non è solo un luogo per Lange per condividere la sua gioia, ma anche un promemoria del suo passato, poiché Denise Merten, un'altra star della TV reality, invia i suoi auguri alla nuova famiglia.

Leggi anche: