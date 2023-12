Jennifer Kupcho e Minjee Lee condividono il vantaggio iniziale del Chevron Championship mentre Ko Jin-young lotta per superare il taglio

Nel frattempo, Ko Jin-young, l'attuale numero 1 del mondo, ha faticato con un due-over-par 74 e rischia di non superare il taglio.

La campionessa in carica Patty Tavatanakit si trova a un colpo di distanza dalla coppia di testa, mentre un gruppo di sei giocatrici, tra cui la vincitrice del 2015, Lydia Ko, è in parità per il quarto posto a un altro colpo di distanza.

Lee e Kupcho sono stati tra i primi a partire e hanno approfittato delle condizioni soleggiate del mattino per posizionarsi in cima alla classifica dopo la prima giornata.

"È stato perfetto", ha dichiarato la Lee alla LPGA, dopo il suo giro senza bogey. "Non c'era un filo di vento quando abbiamo giocato. Forse solo un po', ma le condizioni sono ottime. I putting green stanno rotolando molto bene. Non credo che si possa avere di meglio".

"Ho un major all'attivo, ma voglio qualcosa di più", ha aggiunto la Lee, riferendosi alla sua prima vittoria in un major, l'anno scorso, all'Evian Championship.

"Penso solo di avere un po' più di fiducia in me stessa e nel mio gioco, in modo da essere un po' più a mio agio nel colpire i colpi che scelgo".

Kupcho non ha ancora vinto un titolo del LPGA Tour, anche se è stata più volte in lizza, registrando cinque top-10 nel 2021, compreso un secondo posto al LPGA Drive On Championship.

"Onestamente, credo che sia solo l'essere a proprio agio su questo campo da golf", ha detto Kupcho alla LPGA. "Arrivo qui e mi sento a mio agio. Amo questo posto".

Ha iniziato il suo giro in grande stile, con nove birdie nelle prime 14 buche, prima che due bogey consecutivi alla 15ª e alla 16ª buca attenuassero il suo slancio.

La Ko ha anche subito due bogey durante il suo inusuale giro d'apertura, concludendo la giornata in parità al 78° posto e mettendo fine alla sua striscia record di 34 giri consecutivi LGPA sotto il par.

"Stavo facendo molti bei colpi, ma il mio putting non era buono", ha dichiarato alla LPGA. "Non riuscivo a vedere il break o la velocità. Era tutto sbagliato".

Altri tre round decideranno la vincitrice del Chevron Championship di quest'anno, l'ultimo ad essere incoronato al Mission Hills Country Club, poiché il torneo si trasferirà a Houston l'anno prossimo in virtù di un accordo con Chevron.

Fonte: edition.cnn.com