Jennifer Hudson si prepara per la stagione delle feste e per il prossimo episodio del suo talk show.

Tutti hanno continuato a parlare di, "Sono passati dieci anni dal tuo ultimo album," e Hudson risponde, "Non condivido questo sentimento perché canto in tutto ciò che faccio." Intendo, sia che si tratti di una colonna sonora, di un progetto "happy place" o di qualsiasi altra cosa, io sono sempre a cantare.

I fan di Hudson possono aspettarsi un album di Natale da lei, che desidera creare da tempo.

Hudson ha dichiarato, "Ho fatto tutto ciò che mi è stato richiesto nella mia carriera e ora è il mio turno di fare ciò che voglio." Qualcosa che ha sempre desiderato realizzare. "Sono un appassionato delle festività. Adoro le festività e voglio solo condividere la gioia, ed è per questo che si intitola 'The Gift of Love'."

Inoltre, Hudson entrerà nella terza stagione del suo talk show daytime omonimo.

Hudson mira a portare gioia ai suoi spettatori e a se stessa ogni giorno.

"Quindi cosa significa per me? Si tratta di decidere ogni mattina cosa mi farà sorridere, cosa può rendermi felice, cosa posso fare per me stessa?" ha detto. "Evidenziando il positivo e non necessariamente che le cose debbano essere negative per scegliere la gioia, ma piuttosto impegnarsi per trovare la tua gioia a modo tuo."

L'ha realmente incarnato in luglio con un video che è diventato virale di Hudson che canta "Hallelujah" al Château de Versailles.

Hudson ha menzionato, "Date le mie sensazioni in quel momento e l'acustica 'fantastica' del luogo, non ho potuto resistere all'impulso di cantare."

"I non avrei mai immaginato l'impatto che avrebbe avuto, perché poi ero in giro per Parigi e tutti erano come, 'Quando hai cantato 'Hallelujah', la tua performance è stata incredibile!' " ha detto. "Stavo solo reagendo a ciò che stavo sentendo in quel momento. Era così."

Seguendo il suo spirito, Hudson ha fatto così sin dal'inizio del suo viaggio 20 anni fa come concorrente di "American Idol". Ha dichiarato, "Sembra destino intervistare le stelle nel mio show sindacato, quando una volta ero io quella intervistata."

"Tutto nella mia vita è un cerchio completo," ha detto Hudson. "Sono stata una concorrente di 'American Idol', poi sono stata un coach di 'The Voice'. Ero una celebrità intervistata, ora sono l'ospite che intervista le celebrità. Ci vuole un momento per adattarsi."

La terza stagione di "The Jennifer Hudson Show" inizia lunedì.

Hudson ha condiviso la sua eccitazione, dicendo, "Ho sempre amato intrattenere e con il talk show, posso farlo ogni giorno in vari modi."

Durante il suo tempo libero, Hudson ama guardare film e spettacoli di Broadway, trovandoli altrettanto divertenti delle sue esibizioni.

