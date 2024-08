Jennifer Garner condivide dettagli agricoli intriganti sulla sua fattoria di zucche.

In un post su Instagram, Garner ha condiviso alcuni "curiosi dettagli agricoli" sulla zucca dal suo personale campo di zucche.

"Curiosi dettagli agricoli", ha menzionato nel post, mentre mostrava un fiore giallo. "Questo fiore è sia maschile che femminile per natura".

Poi ha attirato l'attenzione sul "pistolino" all'interno del fiore, affermando che aveva bisogno di impollinazione.

"Vi siete mai chiesti chi si occupa di questo?", ha chiesto Garner. "Sono le api! Grazie, api!"

Dopo l'impollinazione, Garner ha spiegato che il processo continua.

"È quando ricevi un'email che dice: 'Congratulazioni, Mamma Zucca. Il tuo piccolo è cresciuto fino alle dimensioni di un acino d'uva'", ha detto.

Garner ha anche fatto una battuta riguardo alla misura del seno, mostrando due zucche immature che ha definito di "sufficiente misura B".

Non è la prima volta che guida i suoi follower in un campo di zucche.

Due anni fa, Garner ha condiviso un video per annunciare che la sua famiglia's fattoria dell'Oklahoma serve come fornitore per Once Upon A Farm, un'azienda di cibo per bambini co-fondata da Garner.

Garner ha menzionato che spesso condivide "momenti divertenti" dal suo campo di zucche, mostrando il ciclo di vita delle zucche. Durante le sue dirette Instagram, spesso include "divertimento" sotto forma di storie e fatti sulle zucche.

