Jennifer Affleck mira ad ottenere il riconoscimento legale come Jennifer Lopez ancora una volta.

Come parte della sua domanda di divorzio, ottenuta da CNN, l'intrattenitrice richiede di ripristinare il suo nome come "Jennifer Lynn Lopez" invece di "Jennifer Lynn Affleck".

Di recente, Lopez ha presentato domanda di divorzio da Ben Affleck, in coincidenza con il commemorazione del loro secondo anniversario di matrimonio nel 2022, tenutosi a Riceboro, in Georgia. Ha indicato la data di separazione come 26 aprile 2024, il che significa che sono stati insieme per un anno e nove mesi prima della separazione.

Questa mossa è seguita alle notizie che avevano trascorso l'estate su coste diverse, con Lopez che ha festeggiato il suo compleanno a fine luglio con un tema ispirato a "Bridgerton", senza alcuna indicazione della presenza di Affleck.

Lo scorso febbraio, Lopez ha presentato in anteprima "The Greatest Love Story Never Told", un documentario che racconta il suo album autoprodotto "This Is Me... Now" e la sua ricerca di autostima per tutta la vita.

Nel film, Affleck ha rivelato la sua disponibilità ad accomodare il desiderio di Lopez di avere una vita privata più pubblica.

La loro separazione è un altro capitolo nella storia d'amore alta-profile tra due celebrità che dura da decenni.

Il loro matrimonio è avvenuto più di vent'anni dopo che si sono incontrati per la prima volta sul set di "Gigli", dove interpretavano criminali legati a un lavoro e hanno sviluppato un'amicizia vera che alla fine è sbocciata in amore. Hanno posticipato il loro matrimonio nel 2003 prima di riaccendere la loro relazione nel 2021.

Lopez ha attribuito "differenze irreconciliabili" come motivo del divorzio.

Dopo aver raccontato la sua storia d'amore nel documentario "The Greatest Love Story Never Told", Jennifer Lopez si sta concentrando sulla sua carriera nell'intrattenimento, cercando di ripristinare il suo nome originale. Nonostante la disponibilità di Affleck ad accommodare il suo desiderio di una vita più pubblica nel loro film, la separazione pubblica sta influenzando il loro legame.

