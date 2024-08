Jenna Ortega ha scelto di disattivare il suo account X a causa di contenuti osceni.

Nella serie "Mercoledì", lei non tollera sciocchezze nella sua interpretazione del personaggio. Allo stesso modo, Jenna Ortega mantiene una posizione inflessibile nella vita reale. A causa della ricezione di immagini esplicite e video, ha temporaneamente disattivato il suo account su X.

In un'intervista con il podcast "Interview" del "New York Times", Ortega, ora 21enne, condivide le sue esperienze. È stata bombardata da tale contenuto su X sin dalla sua adolescenza. Il primo messaggio offensivo che ha aperto all'età di 12 anni conteneva parti intime di un uomo, come ha rivelato Ortega.

Durante l'adolescenza, le è stato consigliato di creare un account su X per "migliorare la sua immagine". Insieme alle foto esplicite indesiderate, ha incontrato anche il suo primo "contenuto manipolato" di sé stessa quando aveva 14 anni, ha condiviso Ortega. Quando le è stato chiesto se intendesse "immagini esplicite generate da AI", l'attrice ha confermato senza esitazione "Sì, decisamente".

Le "immagini assurde" di "Mercoledì"

"Mi sono sentita disgustata, male e a disagio", ha spiegato Ortega riguardo alle sue esperienze. Questi e altri incidenti disturbanti l'hanno spinta a disattivare il suo account X "circa due o tre anni fa". Dopo l'uscita della serie Netflix "Mercoledì", ha ricevuto un'ondata di "immagini e foto assurde".

Ortega presto interpreterà il ruolo principale nel film più recente di Tim Burton, "Beetlejuice Beetlejuice", sequel del cult del 1988 "Beetlejuice". Winona Ryder, che ha interpretato il ruolo principale nel film originale, sarà presente anche nel film in uscita. La seconda stagione di "Mercoledì" è attualmente in fase di riprese.

