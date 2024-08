- Jena si prepara per l'incontro con Bayer Leverkusen.

FC Carl Zeiss Jena: Un Inquieto Avversario in Coppa

FC Carl Zeiss Jena ha una storia di guai per le squadre della Bundesliga in coppa. Molti campioni, inclusi il Bayer Leverkusen questo mercoledì (18:00), sono caduti vittima di questo tradizionale club della Turingia. Secondo l'allenatore di Jena, Henning Bürger, "abbiamo giocato un bel calcio ultimamente. La squadra è in forma sin dall'inizio. Questo spogliatoio è molto unito."

Despite leading the North-East table with five consecutive victories, Jena è consapevole delle credenziali del Leverkusen. "Affrontiamo l'ultima stagione più grande club tedesco, forse anche europeo. Questo è un avversario temibile. Dobbiamo avere un po' di fortuna per segnare dalla nostra prima occasione. Mantenere la porta inviolata il più a lungo possibile potrebbe essere un obiettivo, poi stringere i ranghi e sfruttare le ripartenze," ha detto il difensore Sören Reddemann.

L'allenatore Bürger intende affrontare gli incontri con i campioni di Germania come ha fatto in passato. La sua strategia combina un'analisi strategica e fattuale con la solita considerazione della mentalità, dell'atteggiamento e del godersi il momento.

L'Eredità di Jena in Coppa

Jena ha dimostrato il suo valore in coppa. Nella stagione 1993/94, hanno eliminato il Borussia Dortmund nel primo turno. Hanno poi superato Uerdingen e Wattenscheid prima di cadere contro l'Essen ai quarti di finale ai rigori. Nella stagione 1997/98, sono arrivati di nuovo ai quarti di finale, eliminando il FC St. Pauli, il VfR Mannheim e l'Hannover 96. Il loro viaggio è finito contro l'MSV Duisburg (1:2).

L'allenatore Bürger ha fatto una sorpresa con Jena nella stagione 2007/08. Hanno battuto i campioni di Germania del VfB Stuttgart ai rigori prima di arrendersi al Borussia Dortmund (0:3) in semifinale. L'Hamburger SV ha anche subito una sconfitta inaspettata per mano di Jena nella stagione 2015/16, perdendo 3:2 ai supplementari. Purtroppo, il record di Jena contro il Leverkusen in coppa non è impressionante, con due sconfitte (0:2 e 0:4) contro la squadra del Bayer.

La storia di Jena in coppa si estende oltre le squadre della Bundesliga, poiché hanno anche causato sorprese contro giganti tedeschi come il Borussia Dortmund. La scena del calcio tedesco ha sentito l'impatto della bravura di Jena in coppa, con l'Hamburg SV che ha subito una sconfitta nel 2015/16.

Al contrario, gli incontri di Jena con il Leverkusen in coppa non sono stati altrettanto fortunati, con due sconfitte a loro credito.

Leggi anche: