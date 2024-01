Jean-Eric Vergne mette fine alla sua corsa a vuoto con la vittoria all'ePrix di Sanya

Il campione in carica Jean-Eric Vergne non solo ha conquistato la sua prima vittoria stagionale, ma ha anche messo fine a una serie di tre gare in cui non ha ottenuto punti.

Il campionato interamente elettrico si è recato per la prima volta nella città della Cina meridionale e non sono mancati i colpi di scena, con Sam Bird e Stoffel Vandoorne costretti al ritiro nelle fasi iniziali.

Il debuttante Oliver Rowland si era qualificato in pole position e, come Vergne, il pilota della Nissan e.dams cercava di cambiare un periodo di forma sfortunato, avendo ottenuto punti l'ultima volta all'apertura della stagione in Arabia Saudita.

LEGGI: Perché il campionato di Formula E è così imprevedibile

I due uomini hanno lottato in testa per tutta la gara, con l'esperto Vergne che alla fine ha spezzato la resistenza di Rowland al 19° giro su 36.

A seguito di un incidente tra Lucas di Grassi e Robin Frijns, la gara si è conclusa in regime di bandiera gialla, consentendo a Vergne di conquistare la sua prima vittoria dalla gara finale di New York dello scorso anno.

La stagione 2018/19 di Formula E

"Vincere qui in Cina come parte di un team cinese è incredibile, soprattutto perché le ultime tre gare sono state difficili, quando non avevamo punti", ha detto il pilota di DS Techeetah.

"È sempre bello tornare in testa. Aumenterà la fiducia mia e della squadra e ci riporterà in una buona posizione per il campionato".

"Credo che questo sia stato il punto di svolta della stagione, dobbiamo continuare a fare un buon lavoro e buone gare nella stagione europea".

LEGGI: L'azienda che alimenta le auto con il succo di cactus

A Sanya si è trattato di una gara stop-and-start, con una bandiera rossa e una pausa di 12 minuti dopo che Alex Sims della BMW i è rimasto bloccato in pista dopo aver urtato il muro.

Questo prima che Frijns tamponasse il posteriore di di Grassi mentre passava Sebastian Buemi nelle fasi finali della gara, una mossa che ha fatto infuriare il brasiliano, costretto a uscire dalla gara.

"Vi siete schiantati insieme e mi avete messo fuori gara: spero che ti venga inflitta una penalità", ha detto un incredulo di Grassi. "La prossima volta mi allontanerò da Robin. Non potevo fare nulla per evitarlo".

Grazie a questo risultato, Vergne ha quasi raddoppiato il suo bottino di punti in classifica, salendo al terzo posto dietro a Jerome d'Ambrosio e Antonio Felix da Costa, il cui terzo posto a Sanya lo ha portato in testa al campionato.

La vittoria in Cina è stata anche la prima di Techeetah nella stagione 2018-19, quando è entrata in gioco la nuova auto da corsa Gen2, e Vergne ha ammesso dopo la vittoria di non aver dormito bene dopo aver trascorso il terzo weekend di gara consecutivo senza ottenere punti a Hong Kong.

Tuttavia, ora potrà riposare tranquillamente con la certezza di essere di nuovo in corsa per il campionato, mentre cerca di diventare il primo uomo ad aver difeso con successo un titolo di Formula E.

La prossima gara si terrà a Roma il 13 aprile.

