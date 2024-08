Jayden Daniels nominato come quarterback dei Washington Commanders.

Il vincitore del Heisman Trophy 2023, che ha affinato le sue abilità nel football universitario ad Arizona State e alla Louisiana State University (LSU), è stato scelto come secondo assoluto nel Draft 2024 mentre la squadra guarda all'inizio di una nuova era di dominio e costanza del quarterback. Daniels è pronto a servire come 8° quarterback titolare della prima settimana in altrettanti anni della squadra.

Secondo l'allenatore capo di Washington, Dan Quinn, "Si è guadagnato le sue strisce e è più che pronto". Daniels ha lavorato diligentemente e ha beneficiato di fantastici compagni di squadra durante il suo tempo qui.

Il veterano di nove anni Marcus Mariota è anche parte del roster di Washington, ma man mano che l'offseason è progredita, è diventato sempre più evidente che Daniels sarebbe stato il quarterback titolare.

Daniels diventa il secondo quarterback rookie a conquistare il posto di partenza, con Caleb Williams, la prima scelta assoluta dei Chicago Bears, dichiarato come loro starter meno di un mese dopo il draft. Daniels farà il suo debutto stagionale regolare l'8 settembre contro i Tampa Bay Buccaneers, quando i Commanders si recheranno in Florida per la loro partita inaugurale del 2024.

"Sono solo grato che si fidano di me per guidare la squadra, condurci verso potenziali vittorie", ha detto il 23enne. "Tanta gratitudine nei loro confronti. È una benedizione, qualcosa che ho sempre sognato di fare da bambino, essere in questa posizione, vivere questa esperienza".

Daniels ha iniziato la sua carriera universitaria ad Arizona State, poi si è trasferito a LSU. Ha recentemente concluso una stagione 2023 eccezionale, consolidando il suo posto come uno dei migliori prospetti di quarterback del paese e vincendo il Heisman Trophy, assegnato annualmente al giocatore universitario più eccezionale.

Secondo la NFL, è il terzo giocatore di LSU a vincere il premio, unendosi alla superstar dei Cincinnati Bengals Joe Burrow (2019) e a Billy Cannon (1959). Detiene il quarto record di yardaggi passate nella scuola.

Despite being a significant aerial threat, Daniels is also renowned for his running capacity and is the only player in NCAA D1 Football Bowl Subdivision (FBS) history to pass for 12,000 yards and rush for 3,000 yards.

Some doubts have arisen about his longevity following a few brutal hits in college, including a collision against Alabama in November that landed him in concussion protocol.

In limited preseason action, Daniels has impressed, completing 12-of-15 passes for 123 yards against the New York Jets and Miami Dolphins and adding an additional 13 yards through his running ability.

