Jay-Z vuole che tu prenda i 500.000 dollari a pranzo con lui

"Devi accettare i soldi", ha detto il rapper/produttore/imprenditore a Gayle King in un'intervista alla CBS.

"Hai tutto questo nella musica per 10,99 dollari", ha continuato, "non ti direi di fare un cattivo affare. Prendete i 500.000 dollari, comprate degli album e ascoltateli".

"È tutto lì", ha continuato Jay-Z. "Se lo metti insieme e ascolti davvero la musica per le parole, beh, quello che è, è tutto lì".

Jay-Z ha incontrato King per un tour esclusivo di "The Book of HOV", una mostra alla Brooklyn Public Library che esplora il suo lavoro e la sua carriera.

Ha detto a King che la sua musica è il progetto della sua vita.

"Tutto quello che ho detto che sarebbe successo, è successo", ha detto. "Tutto quello che ho detto di voler fare, l'ho fatto".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com