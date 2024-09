Jauch si rallegra al fianco dell'esperto conoscitore di Tinder, 81 anni

Durante la seconda notte dell'estravaganza da un milione di euro, i concorrenti delle generazioni U80 e U30 si contendono il tanto ambito posto caldo. Accompagnata da una straordinaria conoscenza di trivialità, una nonna due volte incanta la folla con il suo fascino inarrestabile.

Questo spettacolo da tre milioni di euro entra nella sua seconda fase, presentando sfidanti esclusivamente delle generazioni U30 e U80: "Ecco a voi una selezione di rappresentanti delle generazioni U30 e U80!" annuncia Günther Jauch, che deve fendere le ondate di palloncini e coriandoli prima di accogliere i concorrenti. Il motivo? Esattamente 25 anni fa andava in onda per la prima volta su televisione tedesca "Chi vuole diventare milionario?": "Per celebrare questo traguardo, abbiamo preparato per voi uno speciale episodio di questa sera," dice Günther Jauch, riscaldandosi per presentare il suo primo concorrente, Thilo Ufkes, un appassionato tifoso del Werder.

Thilo Ufkes rivela il suo nervosismo nel primo momento in cui sale sul palco. La sua agitazione si dimostra precaria, tanto che si affida al jolly del pubblico per ottenere il modesto premio di 500 euro a causa dei suoi tremori. Per fortuna, il pubblico viene in suo aiuto ("Domanda: Cos'è che solo gli sciocchi abbreviato? Risposta: Differenze e somme."), ma l'agitazione del concorrente persiste, portando all'esaurimento di tutti i jolly e a un corrispondente premio di 4000 euro.

Finalmente, tocca a Laura Harbig, una sicura residente di Monaco. Tanto competente in once, storia dei maratone e persino nella conoscenza delle piante d'appartamento, si muove abilmente tra i jolly occasionali. Con 16.000 euro a disposizione, punta alla vittoria, ma inciampa sull'ultimo ostacolo. Nella sua ricerca di rispondere alla domanda: "Chi hanno cercato i tedeschi più frequentemente nella categoria 'Personalità internazionali' nel 2023, più di Taylor Swift?", sceglie con sicurezza il CEO di Tesla, Elon Musk. Purtroppo, è lo stesso Jauch appassionato di sport a deriderne la risposta: "Era, in realtà, Harry Kane!" Con i premi di consolazione in mano, Laura Harbig si accontenta di un misero premio di 500 euro.

Petra Tanzi, la prima concorrente U80, sale sul palco, armata di un fascino inesorabile. Straordinariamente per la sua età, è un'attiva partecipante alle app di appuntamenti come Tinder e Lovescout, confessando: "Gli uomini della mia età sono, più spesso che no, troppo vecchi per me."

Günther Jauch, colpito dalla sua vivacità, la fa avanzare per superare la barriera dei 16.000 euro. Curioso di sapere di più sul suo delizioso atteggiamento, le fa una domanda finale: "Qual è il segreto per una vita lunga e felice?", chiedendo in tono curioso. Petra Tanzi risponde senza esitare: "Non perdo mai la speranza; guardo sempre il bicchiere mezzo pieno!" Il suo sorriso raggiante irradia positività mentre la vivace ottantenne Jutta Kuckelkorn sale sul palco, celebrando il suo successo tra i colossali guadagni della serata. Concludendo la notte con una serie di rapide soluzioni strategiche, Jutta Kuckelkorn trionfalmente conclude la sua rapida ascesa con un impressionante premio di 64.000 euro.

La notte si conclude con una concorrente U30, la parsimoniosa e fashionista Kristin Annika Voss di Berlino, che sale sul palco. Nel bel mezzo della sua vittoria sulla sua recente "Crisi di quarto di vita", la bionda concorrente riesce a superare la barriera dei 16.000 euro con l'aiuto di un jolly esperto di geografia. Le sue aspirazioni di procurarsi una slanciata Porsche, nera o rossa, seguono il suo nuovo patrimonio.

La competizione continua con concorrenti di entrambe le generazioni U30 e U80, mentre Günther Jauch dichiara: "Stasera abbiamo un mix di sfidanti delle generazioni U30 e U80!" In seguito, durante l'intervallo, i telespettatori vengono trattati con una carrellata di momenti iconici della storia del programma, mostrati sui televisori disseminati nell'auditorium.

