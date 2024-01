Jason Ritter ammette che il defunto padre John Ritter lo ha aiutato a ottenere il primo lavoro da attore

L'attore di "Parenthood" ha interpretato il ruolo di Acorn nel film d'animazione del 1991 "La vera storia dell'albero di Natale" insieme a John Ritter, che ha interpretato lo zio Piney.

"Dirò, senza alcuna esitazione, che si è trattato di un'assunzione per nepotismo in piena regola", ha scherzato Ritter durante la sua partecipazione all'episodio di giovedì di SiriusXM "The Jess Cagle Show".

Jason Ritter, che era ancora un bambino quando ha iniziato a recitare, è anche accreditato per essere apparso al fianco del padre nel film TV del 1990 "Il sognatore di Oz".

Pur ammettendo che il padre, morto nel 2003, "mi ha sicuramente procurato il lavoro" in "O Christmas Tree", ha poi aggiunto di aver "cercato di starne alla larga" man mano che la sua carriera di attore progrediva.

Jason Ritter ha poi avuto una carriera di successo a Hollywood.

Dopo aver recitato in film thriller iconici dei primi anni '80, come "Freddy vs. Jason" e "Swimfan", Jason Ritter ha continuato a recitare come series regular in vari show televisivi, tra cui "Un milione di piccole cose" e il dramma della NBC "Parenthood".

Jason Ritter è ora padre, con una figlia di 4 anni avuta dalla moglie, lastar di "Yellowjackets" Melanie Lynskey. Sebbene abbia cercato di evitare la percezione che tutti i suoi successi hollywoodiani siano frutto di nepotismo, continua a prendere spunto da suo padre quando si tratta di fare il genitore.

"La cosa principale che continuo a tramandare, che è stata una cosa enorme da parte di mio padre e mia madre, è il modo in cui si sono sempre assicurati che sapessimo di essere amati", ha detto a "ET Canada" nel 2020, aggiungendo che "la sensazione di essere amati, incondizionatamente, è così importante".

Fonte: edition.cnn.com