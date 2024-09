- Jason Momoa stupisce con il suo aspetto.

Il 3 aprile 2025, il film "A Minecraft Movie", diretto da Jared Hess (45), è previsto per il suo debutto nei cinema. Warner Bros. Pictures ha rilasciato il primo trailer per questo adattamento di un videogioco. Nel trailer, Jason Momoa (45), noto per il suo ruolo di Aquaman, sorprende il pubblico con un look completamente nuovo, sfoggiando un Vokuhila degli anni '80 e una giacca di pelle rosa, affiancato dal suo collega Jack Black (55). Black stabilisce il tono per il prossimo blockbuster dichiarando: "Qualsiasi cosa tu possa sognare, puoi costruirla".

Nel trailer, Black e Momoa si imbattono in vari oggetti familiari dal gioco "Minecraft" nei loro ruoli. Tuttavia, i dettagli sulla trama sono scarsi. Poiché "Minecraft" è un gioco sandbox senza una storia tradizionale, i creatori non hanno potuto attingere a una narrazione stabilita. Ecco cosa sappiamo: tre bambini e Garrett "The Garbage Man" Garrison (Momoa) vengono in qualche modo trasportati in un mondo di blocchi e devono navigare nel loro nuovo ambiente. Il loro obiettivo principale: trovare l'uscita per tornare al mondo reale. Vengono aiutati dall'esperto costruttore Steve (Black).

Oltre a Momoa e Black, "A Minecraft Movie" features Emma Myers (22), Danielle Brooks (34), Sebastian Eugene Hansen, e Jennifer Coolidge (63). Black conferma la sua reputazione come l'attore hollywoodiano preferito per gli adattamenti dei videogiochi con questo nuovo ruolo. Ha già apparso in "The Super Mario Bros. Movie" e "Borderlands", e il suo personaggio viene risucchiato in un mondo di videogiochi in "Jumanji: The Next Level" e "Jumanji: Welcome to the Jungle".

Il videogioco "Minecraft", con Black e Momoa come suoi protagonisti, detiene il titolo del gioco più venduto di sempre, con circa 300 milioni di copie vendute e circa 140 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo. Il gioco è stato lanciato nel 2011 e ha da allora generato numerosi spin-off.

