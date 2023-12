I punti salienti della storia

Jason Day, "simile a una tigre", vince il Players Championship

Jason Day vince il Players Championship per un soffio

Aumenta il suo vantaggio come numero 1 del mondo

Registra la settima vittoria in 17 partite

Il numero 1 del mondo ha vinto domenica il Players Championship con un filo di lana, ottenendo la sua decima vittoria nel PGA Tour e aggiudicandosi il primo premio di 1,89 milioni di dollari.

La vittoria di Day a Sawgrass è stata la sua settima vittoria in 17 partite, un periodo che ricorda quello di Tiger Woods nel suo periodo di massimo splendore.

"È una corsa simile a quella di Tiger", ha detto il collega australiano Adam Scott.

"Si vede che c'è una calma dentro di lui, una fiducia tranquilla, e il modo in cui cammina, ha un'aria imbattibile".

Tuttavia, Day, che ha vinto il suo primo major all'U.S. PGA dello scorso anno, è affamato di qualcosa di più, come le 79 vittorie di Woods nel PGA Tour o le 42 di Phil Mickelson.

"Guardo alle 10 vittorie nel PGA Tour e mi dico: 'Non è abbastanza'. Sono solo 10. Voglio più di 10", ha detto il 28enne.

"Voglio essere in grado di guardare indietro e sapere che è stato uno dei grandi del gioco".

Niente è meglio di questa sensazione

Day è diventato per la prima volta numero 1 al mondo nel settembre 2015 e da allora ha scambiato il primo posto con l'americano Jordan Spieth.

La vittoria a Sawgrass - con quattro colpi di vantaggio sull'americano Kevin Chappell - è stata cruciale per consolidare il suo posto al vertice del golf, dice Day.

"Non sono mai stato così motivato a essere il numero 1 al mondo", ha detto Day.

"(Ma) alla fine della giornata, è molto stressante essere il giocatore numero 1 al mondo.

"Sei molto sotto i riflettori. Hai più cose da fare quando vai ai tornei, più cose da fare nelle settimane di riposo.

"Ma non cambierei in nessun modo, perché questo è esattamente il posto in cui voglio stare, e voglio provare a rimanere qui il più a lungo possibile, finché posso, perché non c'è niente di meglio di questa sensazione".

Day ha scherzato sul fatto che il vero motivo per cui è così motivato a "continuare a spingere" è quello di stare davanti a Woods, che si sta riabilitando dopo la terza operazione alla schiena.

"Tiger dice che mi prenderà a calci nel sedere quando tornerà", ha scherzato Day.

"Quindi cercherò di allungare il distacco, così se tornerà e si sarà trasformato di nuovo in Tiger Woods, dovrò guardarmi le spalle".

Vincere non è mai abbastanza

Day e il 14 volte campione di major sono diventati amici e Woods offre spesso all'australiano consigli motivazionali.

Prima dell'ultimo giro del Players, Woods ha mandato un messaggio a Day per ricordargli di "rimanere nel suo mondo" e di ricordare che "tutte le 18 buche sono importanti, non solo le 16, 17 e 18".

"Per me è stato un viaggio incredibile poterlo idolatrare come ragazzo junior e crescendo, e ora sono buon amico con lui e posso scrutarlo per capire cosa faceva quando dominava", ha detto Day.

Day, che ha perso il padre a causa di un cancro quando aveva 12 anni, attribuisce la sua recente ascesa all'etica del lavoro e alla meticolosa attenzione ai dettagli, unite a un cambiamento psicologico: aver capito di essere abbastanza bravo da poter competere alla pari con giocatori del calibro di Scott, Spieth e Rory McIlroy.

"Ho dovuto fallire molto per imparare molto su me stesso e imparare molto sul mio gioco per potermi trovare in una posizione come questa", ha detto Day, che è stato devastato dalla mancanza di un playoff per il British Open 2015 quando il suo putt per il birdie sull'ultimo green si è fermato a pochi centimetri da St. Andrews.

Ma questo è stato il catalizzatore, e ha iniziato la sua striscia di vittorie con il Canadian Open la settimana successiva, prima di vincere il suo primo major a Whistling Straits e aggiungere i prestigiosi Barclays e BMW Championship durante i playoff della FedEx Cup poco dopo.

"Vincere non è mai abbastanza e devo cercare di farlo il più possibile prima che il mio tempo finisca", ha detto.

Fonte: edition.cnn.com