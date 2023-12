Notizie salienti

Jason Day salterà le Olimpiadi di Rio per l'allarme virus Zika

Jason Day si ritira dalle Olimpiadi

Il numero 1 del mondo cita la paura per il virus Zika

Molti grandi nomi del golf sono già fuori

Rory McIlroy si è ritirato questo mese

Il numero 1 del mondo. Il numero 1 del mondo si è ritirato da Rio 2016 martedì dopo aver citato i timori di contrarre il virus Zika.

La sua mossa arriva dopo che il quattro volte vincitore di un major, Rory McIlroy, si è ritirato questo mese per ragioni simili, mentre molti altri grandi nomi dello sport hanno dichiarato che non si recheranno in Sud America.

Sebbene i sintomi del virus - che includono eruzioni cutanee, mal di testa e dolori articolari - non siano gravi, Zika è stato collegato alla microcefalia nei neonati e ad alcuni casi di sindrome di Guillain-Barré, che indebolisce i muscoli, negli adulti.

Leggi: Tiger - Le Olimpiadi meritano i migliori giocatori

"Il motivo della mia decisione è la mia preoccupazione per la possibile trasmissione del virus Zika e per i rischi potenziali che potrebbe presentare per le future gravidanze di mia moglie e per i futuri membri della nostra famiglia", ha detto Day in una dichiarazione pubblicata sul suo account Twitter.

"Ho sempre messo la mia famiglia davanti a tutto nella mia vita. Gli esperti medici hanno confermato che, anche se forse lieve, la decisione di gareggiare a Rio comporta assolutamente dei rischi per la salute mia e della mia famiglia. Io e mia moglie Ellie abbiamo avuto due figli meravigliosi e sani e il nostro progetto è di averne altri".

"Sebbene sia sempre stato un obiettivo importante partecipare alle Olimpiadi per conto del mio Paese, giocare a golf non può avere la precedenza sulla sicurezza della nostra famiglia. Non li metterò a rischio".

Leggi: McIlroy si ritira dai Giochi di Rio

L'australiano, che ha vinto il suo primo major al PGA Championship del 2015, è l'ultimo a non partecipare al tanto atteso ritorno del golf alle Olimpiadi, l'ultima volta nel 1904.

Il tre volte vincitore di major Vijay Singh e l'australiano Marc Leishman hanno entrambi citato la Zika, così come l'ex campione degli U.S. Open Graeme McDowell, la cui moglie è incinta e che ha rifiutato la possibilità di sostituire McIlroy nella squadra irlandese.

L'Irlanda ha perso anche Shane Lowry, 25° classificato al mondo, che martedì ha confermato che non si recherà in Brasile.

Lowry, che ha ottenuto il secondo posto agli U.S. Open, ha anche citato i timori per il virus Zika per il suo ritiro.

Anche i principali giocatori sudafricani Louis Oosthuizen - vincitore del British Open 2010 - Branden Grace, numero 12 del mondo, e Charl Schwartzel, campione del Masters 2011, hanno deciso di non partecipare.

Con l'esclusione dell'ex vincitore del Masters Adam Scott, l'Australia non avrebbe un giocatore idoneo tra i primi 75 se la squadra fosse selezionata in base alle classifiche di questa settimana.

Preoccupazione per Zika: Chi salta le Olimpiadi?

L'ex numero 1 del mondo Tiger Woods ha messo in dubbio la qualità del campo che parteciperà al nuovo percorso di Rio de Janeiro in agosto.

Secondo l'americano, inoltre, il formato di qualificazione - quattro giocatori per ogni paese tra i primi 15 al mondo, più due giocatori per ogni paese al di fuori di questi - svaluta la competizione.

"So che devono cercare di far partecipare quattro giocatori per ogni Paese, ma avrei voluto che ci fosse una qualità maggiore, simile a quella dei campionati più importanti, dei World Golf Championships o del Players", ha detto il quarantenne, che si sta ancora riprendendo da un'operazione alla schiena e non parteciperà al Brasile.

"Penso che le Olimpiadi meritino questo".

Dite la vostra sul golf alle Olimpiadi sulla nostra pagina Facebook

Altre storie di golf

Per saperne di più: La copertura delle Olimpiadi della CNN

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com