Jason Day è tornato a vincere dopo aver ammesso di essere "esaurito".

Jason Day vince il titolo Wells Fargo sul PGA Tour

Per l'australiano è il secondo titolo del 2018

Day ammette che la posizione di numero 1 al mondo lo ha fatto "bruciare"

Sembrava che raggiungere il numero 1 del mondo fosse più facile che mantenerlo, e l'australiano è scivolato giù dalla classifica da una posizione apparentemente inespugnabile.

Ma un ritrovato vigore ha portato l'australiano al titolo del PGA Tour Wells Fargo domenica, per la sua seconda vittoria del 2018.

È in corso una seconda candidatura alla vetta.

Day è tornato al numero 7 del mondo con la sofferta vittoria di due colpi a Quail Hollow e ha ammesso che il suo declino gli ha dato un "bel calcio nel sedere".

"Mi ero stancato di essere il numero 1", ha detto il 30enne ai giornalisti dopo la sua 12ª vittoria nel PGA Tour.

"È facile stancarsi in una posizione in cui si è sotto i riflettori. A volte può essere impegnativo. Devi dedicare tempo alle persone e a volte non hai molto tempo per te stesso".

Day è salito all'apice del gioco nel settembre 2015 dopo cinque vittorie nello stesso anno, tra cui il suo primo major all'US PGA.

Si è alternato a Jordan Spieth in cima alla classifica fino al marzo successivo, quando ha preso saldamente la posizione di numero 1 al mondo con tre titoli, culminati con la vittoria wire-to-wire del Players Championship a Sawgrass, sede dell'evento del PGA Tour di questa settimana.

La vittoria di Day a Sawgrass - per quattro colpi - è stata la sua settima vittoria in 17 partenze, un periodo che ricorda quello di Tiger Woods nel suo periodo di massimo splendore.

"Quando cammini - e ci sono così tanti golfisti in questo mondo e tu sei migliore di tutti loro - è una sensazione fantastica", ha detto ai giornalisti.

Ma poi la pressione di dover rimanere ai vertici, unita alla diagnosi di cancro della madre Dening all'inizio del 2017, all'aborto della moglie Ellie e ai problemi alla schiena, hanno fatto precipitare il declino di Day.

"L'anno scorso è stato un bel calcio nel sedere, non giocando benissimo e vedendo poi molti altri ragazzi avere successo", ha detto Day.

Mi ha dato fastidio

La vittoria al Players è stata l'ultima fino alla recente rinascita che gli è valsa il titolo Farmers Insurance a Torrey Pines in gennaio.

"Non c'era gelosia o invidia", ha aggiunto. "So cosa significa e cosa si prova a vincere e a trovarsi in quella posizione, ed è stata più che altro l'emozione deludente che mi ha preso l'anno scorso, dicendo che sento di avere tutto questo talento.

"Non ho lavorato duramente come avrei dovuto e ho avuto una mentalità egoistica: 'Beh, sono stanco, va bene avere un anno di pausa'. Questo mi ha dato molto fastidio".

Day era in testa all'ultimo giro a Quail Hollow e sabato sera ha ricevuto un sms dal suo amico Woods che lo esortava a sigillare la vittoria.

Tuttavia, il fuoriclasse di Columbus, Ohio, si è lasciato sfuggire un vantaggio di tre colpi sulle ultime nove, prima di rimontare con due birdie alla 16 e alla 17 - quest'ultimo quasi una buca in uno - per battere gli americani Aaron Wise e Nick Watney.

Day si reca a Sawgrass in Florida questa settimana con due vittorie all'attivo, proprio come nel 2016.

Woods ha superato il taglio ma si è classificato 55° alla sua prima uscita dopo il 32° posto al Masters, mentre Rory McIlroy, che venerdì ha festeggiato il suo 29° compleanno, si è classificato 16°.

