Jannik Sinner supera rapidamente le sue inibizioni o difficoltà legate al doping.

A New York, il fenomeno del tennis italiano Jannik Sinner emerge vittorioso nel suo primo match dopo la controversia doping. All'inizio, il suo gioco sembra incerto e cede il primo set senza troppa difficoltà. Tuttavia, solo Zverev rappresenta la Germania nella vivace metropoli americana. Alla fine, Sinner supera McDonald, confuso, con il punteggio di 2:6, 6:2, 6:1, 6:2, avanzando al secondo turno. Nonostante le difficoltà iniziali, la sua sfida a New York dopo lo scandalo doping si è rivelata una prova impegnativa. "Ho iniziato male, ma i primi match sono sempre difficili, lo ammetto. Ho cercato di mantenere la concentrazione e ritrovare il mio ritmo. Sono molto contento di essere passato al turno successivo", ha dichiarato Sinner, riconoscendo che c'è ancora margine di miglioramento.

La settimana scorsa, Sinner è stato coinvolto in uno scandalo dopo aver testato positivo per la sostanza proibita Clostebol in due occasioni a marzo. Tuttavia, è riuscito a evitare una sospensione lunga grazie a una spiegazione credibile che involve una contaminazione involontaria da parte del suo fisioterapista.

I gentlemen tedeschi sono rimasti lontani da simili scandali, ma la loro partecipazione ai giochi è stata lontana dall'essere fruttuosa. Daniel Altmaier, insieme a quattro altri concorrenti tedeschi, è stato sconfitto, mentre solo il numero uno Zverev è ancora in gioco nel secondo turno. Altmaier è stato battuto dall'argentino Mariano Navone, dopo un inizio promettente con il punteggio di 6:1, 2:6, 4:6, 1:6. Dal suo primo turno vinto a Wimbledon a luglio, Altmaier non ha ancora ottenuto successi in un torneo.

La campionessa del mondo Iga Swiatek ha avuto un inizio difficile nella difesa del suo titolo. La giocatrice polacca ha vinto con fatica contro la russa Kamilla Rachimowa nello Stadium Arthur Ashe con il punteggio finale di 6:4, 7:6 (8:6). Swiatek ha mostrato un gioco sottotono e ha solo suggerito che migliorerà con il progredire del torneo. "Penso che otterrò più costanza giorno per giorno", ha detto Swiatek, mentre insegue il suo sesto titolo del Grande Slam a New York.

La favorita giapponese Naomi Osaka sembra aver ritrovato il suo ritmo. La quattro volte campionessa del Grande Slam ha facilmente battuto la lettone Jelena Ostapenko, numero 10 del seeding, con il punteggio di 6:3, 6:2. Si tratta del suo primo passaggio al secondo turno dal 2019. Osaka, entusiasta del pubblico, ha esclamato con emozione: "Sono così felice di essere qui di nuovo. Non ero sicura di poter resistere sia fisicamente che mentalmente. Questa esperienza è stata incredibile, sono grata per il vostro incredibile supporto".

L'atmosfera durante il match di Sinner era molto diversa, poiché lo scandalo si è rivelato un argomento divisivo a causa delle presunte incongruenze e mancanza di trasparenza. Prima dell'Us Open, Sinner ha espresso la sua innocenza senza esitazioni. "Sulla mia coscienza, so di non aver fatto nulla di male", ha detto il sudtirolese, "ma questa situazione prima di un Grande Slam non è ideale". Durante il suo inizio incerto nel match contro McDonald, Sinner ha commesso numerosi errori, ma si è notevolmente migliorato dal secondo set in poi.

Il sostegno del pubblico sembra aver alleviato la pressione su Sinner, come se un peso fosse stato sollevato dalle sue spalle. "La reazione del pubblico è stata straordinaria", ha esclamato Sinner con entusiasmo. "Anche durante i ritiri per lo scandalo, ho sentito molto supporto durante gli allenamenti. Il pubblico mi ha accolto calorosamente allo Stadium Arthur Ashe". Non ci sono state fischi o reazioni negative durante il match, e Sinner ha scelto di riflettere

