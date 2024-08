Jannik Sinner si sposa con i suoi assistenti dopo un test positivo

Dopo l'assoluzione per due violazioni antidoping prima dell'Us Open, la stella del tennis Jannik Sinner ha scelto di prendere le distanze dal suo allenatore Umberto Ferrara e dal fisioterapista Giacomo Naldi. Sinner ha espresso durante una conferenza stampa che la mancanza di fiducia nel suo team era alla base di questa decisione. Ha menzionato di aver bisogno di tempo per respirare e recuperare dalle vicissitudini degli ultimi mesi.

I media sportivi italiani hanno dato la notizia della decisione di Sinner, con la leggenda del tennis Boris Becker che ha espresso il suo appoggio attraverso un canale privato.

Lo scandalo antidoping è stato scatenato da due test positivi a marzo per il proibito anabolizzante Clostebol. Il campione di tennis è stato sospeso provvisoriamente, ma un tribunale indipendente, sulla base dell'affermazione di Sinner che la sostanza era entrata nel suo sistema attraverso un massaggio con lo spray Trofodermin contenente Clostebol, ha emesso un verdetto a suo favore.

Lesione al dito porta a spray contaminato

Il fisioterapista Naldi aveva subito un infortunio al dito e aveva scelto lo spray Trofodermin per aiutare nella ripresa. Lo spray, fornito dall'allenatore Ferrara, conteneva Clostebol senza che Sinner lo sapesse. Entrambi avevano sostenuto il giocatore nel corso di un periodo di collaborazione di due anni.

Il caso di Sinner è diventato un argomento di dibattito rilevante in questo torneo del Grande Slam. Alexander Zverev, un concorrente stretto, ha dichiarato la sua neutralità sulla questione. "Non ho un'opinione perché non ho informazioni sufficienti", ha dichiarato all'evento di New York. "Jannik è una brava persona con cui ho un buon rapporto e la nostra amicizia rimane intatta".

Zverev: Sorpreso dalla fretta

Le autorità hanno reso noto solo martedì questa informazione, compresa l'assoluzione e i test positivi. Zverev ha espresso qualche stupore per la rapidità delle rivelazioni. "L'unico aspetto strano è che è successo tutto in un giorno". L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha promesso di esaminare attentamente il verdetto e si riserva la possibilità di appellarsi al Tribunale arbitrale dello sport a Losanna se necessario.

Come giocatore numero uno, Sinner inizia la sua campagna all'Us Open lunedì. Aveva vinto il torneo Masters-1000 e aveva battuto Zverev nei semifinali sulla sua strada verso la vittoria.

Nonostante l'assoluzione, lo scandalo antidoping di Jannik Sinner continua a sollevare domande sull'uso di sostanze che migliorano le prestazioni nel tennis. L'incidente che ha coinvolto l'anabolizzante proibito Clostebol, che è stato rintracciato in uno spray Trofodermin contaminato usato dal fisioterapista di Sinner, ha portato a un maggiore scrutinio dei team di supporto degli atleti.

