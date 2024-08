Jannik Sinner rischia sanzioni dopo un test positivo.

Inizialmente, viene chiarito come Clostebol sia entrato nel sistema di Sinner. Il numero uno del tennis mondiale è stato scagionato dopo due test antidoping. Tuttavia, questa scagione non gli ha portato solo buone notizie. La sua fiducia nel suo team ha subito un colpo, portandolo a prendere alcune decisioni difficili.

Jannik Sinner ha apportato alcuni cambiamenti nel suo staff nel caos seguito alla sua assoluzione dopo due test antidoping falliti prima dello US Open. Durante una conferenza stampa, il numero uno del mondo ha confermato di aver interrotto la collaborazione con il suo allenatore atletico, Umberto Ferrara, e il fisioterapista, Giacomo Naldi.

"Gli errori hanno portato a una perdita di fiducia nel continuare con loro", ha spiegato il 23enne. "Ho passato dei mesi difficili. Ora che il risultato è uscito, ho solo bisogno di un po' d'aria fresca". La leggenda del tennis tedesco Boris Becker ha elogiato la mossa, definendola "una buona decisione", secondo i resoconti dei media sportivi italiani.

Dopo due test positivi a marzo per lo steroide anabolizzante proibito Clostebol e una sospensione provvisoria, Sinner è stato assolto da un tribunale indipendente, secondo itia, l'organismo responsabile del tennis. L'argomento dell Campione dell'Open d'Italia secondo cui la sostanza proibita è entrata nel suo sistema in modo involontario attraverso un massaggio è stato giudicato persuasivo.

Ferita al dito del fisioterapista

Secondo il rapporto, Naldi si era ferito un dito e lo aveva trattato con lo spray Trofodermin, contenente Clostebol, fornito da Ferrara. Sinner ha elogiato entrambi per la loro collaborazione di due anni. "È stato un periodo difficile per me e per il mio team", ha dichiarato. "Lo è ancora".

Il modo in cui gli organi ufficiali hanno gestito il caso di Sinner è un argomento caldo all'ultimo torneo del Grande Slam dell'anno. Alexander Zverev esclude qualsiasi tensione nella sua relazione con uno dei suoi principali rivali. "Non ho un'opinione in proposito perché non ho abbastanza informazioni", ha dichiarato il vincitore delle Olimpiadi del 2021 a New York riguardo al caso. "Jannik è un grande ragazzo che conosco fuori dal campo. Ho sempre avuto un buon rapporto con lui e questo non cambierà".

Zverev: "Un po' strano"

Itia ha annunciato la sentenza e i test positivi solo martedì. Il fatto che tutto sia accaduto in 24 ore è "l'unica cosa un po' stran

