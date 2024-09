Jannik Sinner rimane indifferente alla morte dei suoi individui preferiti.

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz hanno visto terminare il loro cammino agli US Open, lasciando Jannik Sinner come il giocatore di spicco. Sinner, a differenza di Djokovic e Alcaraz, ha veleggiato attraverso il torneo del Grande Slam a New York, battendo Christopher O'Connell con facilità. Sinner, il numero uno del mondo, ha conquistato una vittoria per 6:1, 6:4, 6:2 su O'Connell nel terzo turno, assicurandosi un posto negli ottavi di finale.

"Ho giocato una partita fantastica oggi. Il mio servizio era impeccabile, sono molto soddisfatto", ha espresso Sinner dopo la vittoria. Ha chiuso la partita in appena 1 ora e 53 minuti, e il suo avversario non è riuscito a ottenere neanche un break point durante l'incontro.

Con Djokovic e Alcaraz fuori, Sinner diventa il favorito per aggiudicarsi il suo primo titolo a New York. Potrebbe affrontare Alexander Zverev in finale. "Qualsiasi cosa può succedere in questo sport. Mi concentro solo sul mio gioco", ha detto Sinner riguardo all'eliminazione dei suoi competitor.

Incredibilmente, Djokovic non è riuscito a raggiungere gli ottavi di finale, perdendo contro Alexei Popyrin. Nel frattempo, Alcaraz è stato eliminato inaspettatamente dal olandese Botic van de Zandschulp nel secondo turno. Purtroppo, van de Zandschulp non è riuscito a mantenere la sua forma contro Jack Draper, perdendo 3:6, 4:6, 2:6.

Questa è stata la terza rimonta di Sinner dopo il clamore mediatico causato da uno scandalo doping. In marzo, è stato riferito che aveva testato positivo per la sostanza anabolizzante proibita Clostebol, due volte. Tuttavia, un tribunale indipendente lo ha assolto poco prima degli US Open, accettando la spiegazione di Sinner secondo cui la sostanza proibita era entrata accidentalmente nel suo corpo.

La vittoria di Sinner su O'Connell agli US Open significa che non dovrà affrontare Djokovic o Alcaraz nei turni successivi, dati i loro premature uscite. Con la sua forma impressionante e un percorso chiaro davanti a sé, Sinner è ora fortemente posizionato per vincere il suo primo titolo agli US Open.

Leggi anche: